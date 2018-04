El TAU Castelló concede una derrota ante el Valladolid (97-98)

El TAU Castelló no ha podido con el CBC Valladolid y ha concedido una derrota en el Ciutat de Castelló (97-98), por lo que deberá esperar para cerrar su billete para el 'play-off' por el ascenso a la ACB. No obstante, los de Toni Ten han tenido la última posesión para ganar, pero Steinarsson no ha podido encestar en una acción en la que han reclamado falta personal.

Los castellonenses han ido de menos a más y tras una mala primera mitad -al descanso perdían por 41-56-, han reaccionado en la segunda parte, sobre todo en el tercer cuarto, en el que con un parcial de 28-17 se han situado a solo cuatro puntos de los pucelanos (69-73). En el periodo decisivo, no han tardado en situarse por delante, pero no han logrado despegarse en el marcador y con dos tiros libres anotados a falta de tres segundos y medio para el final el Valladolid se ha llevado el triunfo.