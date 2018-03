El TAU Castelló desea enderezar el rumbo ante el Sammic Hostelería

Nadie dijo que iba a ser fácil mantenerse en los puestos de play-off por el ascenso a la ACB, aunque el TAU Castelló sigue ocupando la sexta posición desde hace varias semanas pese a encadenar tres derrotas consecutivas. No obstante, ha visto recortada su ventaja con alguno de los perseguidores y su colchón se ha quedado en dos triunfos.

Por este motivo, los pupilos de Toni Ten pretenden mantener, como mínimo, esta distancia a la conclusión de la 26ª jornada y para ello necesitan superar al Sammic Hostelería, un equipo que viene con la moral por todo lo alto tras sumar tres victorias consecutivas frente a conjuntos de primer nivel (Actel Força Lleida, Cáceres y Melilla) y abandonar los puestos de descenso. Ahora tiene un margen de dos partidos con los dos equipos que cierran la tabla en la LEB Oro (Iberostar Palma y CB Clavijo) y persiguen una cuarta victoria seguida, que les acercaría a la salvación.

Esto tratará de evitar el TAU Castelló, que intentará ofrecer su mejor versión y no la mostrada hace una semana en la pista del colista. Para ello han trabajado durante toda la semana, aunque el técnico ondense es muy posible que no pueda contar con Faner, que se lesionó durante el calentamiento en La Rioja y padece un pinzamiento lumbar. Ayer se probó en el entrenamiento y en los prolegómenos del encuentro volverá a intentarlo.

EL RESTO, OK / Si finalmente el base balear no puede ser de la partida, será la única ausencia del TAU Castelló, puesto que el resto de componentes de la plantilla están en perfectas condiciones físicas. Y una vez más los Rowley, Steinarsson, Sabonis, Edu Gatell y Juanjo García, por citar a algunos, deberán liderar a los verdes y repetir la actuación de la primera vuelta, donde pasaron por encima del Sammic (71-96).