El TAU Castelló empieza con pie cambiado el play-off de ascenso

El TAU Castelló no empezó con buen pie su primera eliminatoria en los play-off por el ascenso de la LEB Oro, pero mantiene el sueño de seguir un arduo camino para alcanzar la máxima categoría del baloncesto español: la soñada ACB. El partido empezó con alta tensión, con el Melilla defendiendo en zona y el TAU intentando dar velocidad al juego e imponer su ritmo. Tan solo el castigo de los árbitros a los castellonenses en las personales desequilibraba el choque, que llegaba al final del primer cuarto en un 28-22.

El segundo cuarto empezó con algunas imprecisiones de los de Ten, pero un triple de Steinarsson y otro de Chema García les acercaba (34-30). Sin embargo Toni Ten se vio obligado a pedir tiempo muerto, ya que la defensa del TAU no podía con el juego interior del Melilla, que anotaba con demasiada facilidad. En la continuación el equipo castellonense estuvo más agresivo pero muy fallón en ataque sobre todo desde la línea de 6,75 (25% de acierto) y esto no le permitía recortar distancias. Un triple del ex del TAU Edu Durán daba la máxima ventaja a los azulones 45-32 y Ten volvía a pedir tiempo muerto. Los nervios estaban pasando una mala jugada al TAU y en la última posesión antes del descanso se perdió el balón y el Melilla anotó casi sobre la bocina dejando el marcador en un preocupante 49-34.

Un parcial de 2-7 parecía hacer revivir al TAU tras el descanso, pero los locales devolvieron el parcial para llegar a su máxima ventaja (61-43). Además, los árbitros no ayudaban y no pitaban faltas en la zona melillense, lo que acabó de desquiciar a los castellonenses. el TAU Castelló. Un recital de triples del Melilla cerraba el tercer cuarto y casi el partido, que acabó con el 95-67 final. El domingo, segundo asalto y nueva oportunidad para el TAU para igualar la serie al mejor de cinco.