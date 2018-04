El TAU Castelló no podrá fichar para el 'play-off' por la lesión de Gatell

No habrá refuerzo para el play-off de ascenso a la Liga ACB. La Federación Española de Baloncesto ha comunicado oficialmente al TAU Castelló que no autoriza el fichaje de un nuevo jugador para sustituir a Edu Gatell. A pesar de que los resultados de la resonancia y los informes médicos de la mutua son claros, los servicios médicos de la federación española consideran que la grave lesión que padece Edu Gatell en su rodilla izquierda estará recuperada en menos de cuatro meses, como así consta el texto del mail que han enviado esta mañana al Amics del Bàsquet.

“Tras analizar las pruebas remitidas y consultar con especialistas de traumatología deportiva, consideramos que la lesión indicada podría estar recuperada en un tiempo inferior a cuatro meses. Recordemos que los plazos en medicina son siempre aproximados, pero salvo grandes complicaciones, dicha lesión podría restablecerse en plazo inferior a 4 meses, aún no habiéndose optado por resolución quirúrgica por ser la primera vez que el jugador sufre la lesión”, reza el texto que ha recibido el club que preside Luis García.

Destacar que, aunque el informe médico presentado por el club es de la mutua, ya que es el organismo oficial que debe tratar al jugador como trabajador del club, tanto el propio médico del club como los servicios médicos del Villarreal CF que visitaron también al jugador consideran que es una lesión muy delicada y que requiere de una muy buena recuperación y que al menos tiene una duración de 5 meses, ya que si esta no se recupera bien se podría volver a luxar y entonces requeriría de intervención quirúrgica.

Así pues el club, ante esta incomprensible decisión a vista de todo el mundo del baloncesto, sólo contará con un pívot para afrontar los play-off.