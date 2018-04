El TAU Castelló pretende meter más presión al Melilla en Cáceres

Una vez obtenido el billete para la fase de ascenso a la Liga ACB, el TAU Castelló afronta las últimas jornadas de la fase regular con la intención de ultimar su puesta a punto para el deseado play-off y, de paso, para intentar arrebatar el 5º puesto al Melilla Baloncesto, conjunto que está llamado a ser su rival en la primera ronda, si todo sigue cauces normales, pero que en caso de recortarle las dos victorias que les separan se invertirían las posiciones y los castellonenses tendrían el factor cancha a favor.

Pero para ello hoy deben cumplirse dos premisas impepinables: primero, que el TAU se imponga en la pista del Cáceres (21.00 horas) y que el Melilla pierda en casa, a la misma hora, ante el Araberri, que está a una victoria del play-off y se la juega.

Con vistas a dicho choque en tierras extremeñas, el entrenador del TAU, Toni Ten, lo tiene claro: «Somos ambiciosos porque todavía podemos ganar una posición en la clasificación. Mientras las matemáticas lo digan, vamos a pelear por la quinta plaza. Para ello, primero hay que ganar en Cáceres y luego al Melilla».

Es por ello que el técnico considera que necesitan «seguir con la inercia y el buen juego de las últimas semanas», aunque cierto es que han pasado «una semana complicadilla, ya que a la baja de Edu Gatell se han unido las ausencias en los entrenamientos de Charles —Nkaloulou— y Juanjo García, aunque estas son momentáneas y por temas del tipo de tratamiento que necesitan».

APOYO A GATELL / Sobre la baja de Edu Gatell, que por una lesión de rodilla se pierde lo que resta de temporada, Toni Ten le muestra todo su apoyo: «Dentro de la gravedad, contamos con que Edu es una persona fuerte y con un carácter positivo. Le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Nos duele que no pueda esta con nosotros en el play-off».

¿REFUERZO PARA EL PLAY-OFF? / Al respecto, y en función de la gravedad de la lesión de Gatell, el club solicitaría a la FEB poder realizar un fichaje con vistas a la última jornada y al play-off, el cual, según Ten, solo podrían «fichar a un jugador que ya esté jugando en España o que esté sin equipo, pero que haya jugado el último año en este país, es decir, un jugador que no necesite transfer internacional». «La idea sería fichar a un jugador interior que conozca la LEB Oro», finaliza.