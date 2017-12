El TAU Castelló suma una victoria de prestigio ante el colíder CB Prat

El TAU Castelló ofreció una de sus mejores versiones para conseguir una victoria de prestigio, ya que el rival era el colíder, el CB Prat (76-70), que solo había cosechado dos derrotas y llegó a encadenar nueve triunfos seguidos. Ni la ausencia de uno de los pilares del equipo, Edu Gatell, que pese a confirmarse que no sufre ninguna rotura en los isquiotibiales no estaba en condiciones, impidieron una brillante actuación colectiva de los pupilos de Toni Ten, que con una gran defensa anularon a los catalanes.

Y eso que el arranque volvió a ser para olvidar y en el primer cuarto el TAU Castelló evidenció los mismos problemas que le condenaron a la derrota la anterior jornada en Valladolid. Esto provocó que tras los 10 minutos iniciales el marcador reflejara un 12-21 para el CB Prat.

El parón vino muy bien al conjunto local, que salió enchufado en el segundo cuarto y poco a poco fue recortando la desventaja para, tras un parcial de 18-7, situarse por delante (30-28), con Steinarsson, Cain, Rowley y Chema García como artífices de la espectacular reacción. No obstante, al descanso se llegó con tablas en el marcador (36-36).

La dinámica positiva se mantuvo tras el descanso y con un parcial de 17-5 en cinco minutos, el TAU Castelló se marchó en el marcador (53-41), que fue ascendiendo hasta el 62-45 (min. 29), que fue la máxima ventaja.

Se entró en los últimos 10 minutos con 64-49 y tras unos primeros compases en los que los de Ten mantuvieron la compostura, al llegar a los 72 puntos se quedaron estancados, fruto en parte de un cambio de defensa del CB Prat. Se pasó del 72-59 al 72-70. Faltaba un minuto y medio, y parecía que los catalanes podían remontar, pero Steinarsson y Cain pusieron las cosas en su sitio, permitiendo al TAU lograr su cuarto triunfo seguido en casa.