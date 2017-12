El TAU Castelló supera al colíder CB Prat (76-70)

El TAU Castelló logró la victoria más meritoria de la temporada tras su gran actuación contra el CB Prat (76-70). El mérito estuvo en la gran actitud e intensidad de los de Toni Ten ante uno de los equipos mejor clasificados de la competición -llegaba colíder al Ciutat de Castelló- y además con la sensible baja de un jugador tan importante como es el pívot Edu Gatell, que pese a no tener ninguna rotura en los isquiotibiales no pudo ser de la partida.

Tras un primer cuarto con dudas y que cedieron por 12-21, los castellonenses jugaron 20 minutos brillantes -el segundo y el tercer cuarto- para llegar a marcharse de 17 puntos 62-45 a poco del final del tercer cuarto. En el último periodo, los visitantes apretaron y llegaron a acercarse a dos puntos (72-70) tras un parcial de 0-11, pero la convicción del TAU Castelló provocó una nueva victoria.