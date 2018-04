El TAU Castelló trata de defender la sexta plaza

El TAU Castelló cierra la fase regular en LEB Oro con el histórico billete para los play-off de ascenso a la Liga ACB en el bolsillo. Solamente falta saber en qué posición, eligiendo puesto y, en consecuencia, rival: si esta noche gana al Club Melilla Baloncesto en el Ciutat de Castelló (21.00 horas), acabará sexto y se medirá a los de la Ciudad Autónoma; si pierde, caería al séptimo puesto en el caso de que venza el Chocolates Trapa Palencia (recibe al ya salvado Cáceres Patrimonio de la Humanidad), enfrentándose en la primera ronda por el ascenso al Unión Financiera Baloncesto Oviedo (en cualquier caso, con el factor pista en contra).

Todo hace indicar, por tanto, que azulejeros y melillenses se vean las caras también en la próxima ronda, aunque Toni Ten no cree que lo de esta noche sea un ensayo: «Se trata de un partido normal». «Además, los dos entrenadores llevamos mucho tiempo en los dos equipos y nos conocemos mucho», subraya.

EL SUSTITUTO DE EDU GATELL // Ten confirma que a excepción del lesionado de larga duración Edu Gatell, el resto está a su disposición (Juanjo García no llegó a jugar, hace siete días, en la pista del Cáceres). «Ha sido una semana rara, más pendiente de que no ocurra nada, sobre todo a nosotros, con el historial que tenemos...», incide sobre las lesiones. «Hay que terminar la liga regular con buenas sensaciones, para poder trabajar bien la eliminatoria», añade, desmarcándose de lo que hacen otros adversarios: «Hay equipos que eligen rivales, negarlo sería de hipócritas».

En el duelo del pabellón Javier Imbroda, el Melilla venció 75-68, impulsado por los 36 puntos (18 cada uno) del base Dani Rodríguez y el pívot Fran Guerra.

Ten también analizó el estado de la búsqueda del sustituto de Gatell, que se lesionó de gravedad (tiene para unos cinco meses) en el anterior partido en casa.

«Enviamos la documentación el lunes, pero la federación aún no nos ha contestado. No vamos a engañar a nadie, ahí están los informes médicos. Entiendo que estarán analizando la situación con profesionalidad, porque, si no, no sé por qué aún no nos han contestado», puntualiza.

Con todo, el entrenador ondense todavía confía en recibir el visto bueno de la federación durante las próximas horas, cerrar la incorporación del hombre que refuerce el juego interior durante el fin de semana y tenerlo ya bajo sus órdenes el lunes.