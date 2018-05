El TAU no podrá fichar para reemplazar a Gatell

No habrá refuerzo para el play-off de ascenso a la Liga ACB. La Federación Española de Baloncesto comunicó oficialmente al TAU Castelló que no autoriza el fichaje de un nuevo jugador para sustituir a Edu Gatell. A pesar de que los resultados de la resonancia y los informes médicos de la mutua son claros, los servicios médicos de la federación española consideran que la grave lesión que padece Edu Gatell en su rodilla izquierda estará recuperada en menos de cuatro meses, como así consta en el mail de respuesta de la FEB al Amics del Bàsquet.

«Tras analizar las pruebas remitidas y consultar con especialistas de traumatología deportiva, consideramos que la lesión indicada podría estar recuperada en un tiempo inferior a cuatro meses, aún no habiéndose optado por resolución quirúrgica por ser la primera vez que el jugador sufre la lesión», dicta la FEB.