Una taxista denuncia a Carlos Bilardo por acoso en un trayecto

Nueva denuncia por abuso a una mujer. En esta ocasión llega desde Argentina, donde la taxista Claudia Tripi ha denunciado al exseleccionador Carlos Bilardo, de 79 años, por haberla acosado durante un viaje. La mujer asegura que el extécnico, que logró el mundial de 1983 al frente de la selección Argentina, le hizo insistentes propuestas sexuales durante los 23 minutos que duró el trayecto. Sin embargo, él dice no recordar nada.

TRANSPORTANDO A UN ÍDOLO

Cuando Claudia se enteró que iba a llevar a Bilardo desde su apartamento hasta la radio La Red, donde el exseleccionador conduce el programa "La hora de Bilardo", no pudo alegrarse más. Sin embargo, la alegría le duró poco. Y es que, tras ofrecer un caramelo a su cliente, como hace con todos sus pasajeros, recibió una respuesta que no esperaba: "Chúpalo primero vos que después lo chupo yo".

Claudia, según relata a Clarin, se quedo estupefacta. “Fue el director técnico de Diego Maradona, nos hizo ganar un Mundial. Por eso después me quedé tan mal, se me cayó un ídolo”, declaró la mujer.

Pero lo del caramelo era solo el inicio. Tras el rechazo de la taxista, Bilardo siguió insistiendo. Empezó a decirle que era muy atractiva y que quería salir con ella. Claudia cuenta que incluso se atrevió a tocarle el brazo y decirle "qué piel suave tenés". Ella reaccionó parando el coche y diciéndole que no le tocara. Pero él siguió a lo suyo.

INSISTENCIA HASTA EL FINAL

Claudia explicó a Bilardo que tenía tres hijos, cuatro nietos y pareja. Pretendía hacerle entender que nada podía suceder entre ambos. Pero, según cuenta la taxista, el extécnico insistió y le aseguró que su pareja no se iba a enterar y que él no se bajaría del coche hasta que le diera el número de teléfono. Ella, queriéndoselo sacar de encima, se lo dio. A lo que él contestó: “Bueno, te voy a invitar a salir, a comer algo a un lugar muy lindo, y te voy a llevar a mi oficina de Corrientes y Esmeralda, y te voy a invitar a un lugar muy íntimo donde te voy a chupar la teta derecha”.

Fue entonces cuando Claudia gritó. Estaba asustada. Era la primera vez que le sucedía algo parecido y el miedo la invadió. Se quedó callada y prefirió no denunciar, hasta que un mes más tarde la convencieron.“Me quedé muy mal. Además, tenía miedo de perder el trabajo, de comprometer a la cuenta del radiotaxi, no puedo perder mi trabajo”, explicaba tras la denuncia.

Esta es la denuncia por acoso callejero que radicó una chofer de taxi contra Carlos Bilardo pic.twitter.com/JJL5GsFc36 — Mauro Szeta (@mauroszeta) 28 de noviembre de 2017

LA REACCIÓN

Después de que el caso saliera a la luz, Bilardo aseguró no saber nada de lo que había sucedido. "Qué se yo... no me acuerdo de nada", contó mientras desmentía todo lo que aparecía en la denuncia. "Taxistas mujeres hay muchas, no recuerdo a esta... ¿me denunció por qué?". "¿Por acoso? ¿Qué es eso? Voy a ir yo a denunciar entonces a cualquier mujer que me diga 'hola' por la calle, mamita, hay cada cosa hoy...", dijo entre risas.

El exseleccionador, firme en sus convicciones, aseguró que él no come ni acepta caramelos de nadie y que además, no suele pedir el número de teléfono a mujeres."No, no le pido teléfonos a las mujeres porque después hablan". Por eso, tras repetir que no recordaba nada, aseguró que iba a llamar a radiotaxi para "ver a quién me mandaron".