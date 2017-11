Tebas opina que los gritos de 'Puta España' podrían cerrar el Camp Nou

Javier Tebas, presidente de La Liga, ha vuelto a decir la suya acerca de la situación política en Catalunya y su plasmación en el mundo del fútbol, en concreto en el estadio del Barça. El máximo dirigente de la asociación de clubs ha opinado este viernes en Sevilla que el Camp Nou podría llegar a cerrarse en caso de persistir los gritos de 'puta España' .

Tebas, que se encontraba en Sevilla la presentación del programa Club Salud de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha sido cuestionado acerca de la posibilidad de sancionar los cánticos por la independencia que se escuchan en cada partido en el Camp Nou. "El grito de independencia, hoy por hoy, no se ha considerado un insulto ni que incite a la violencia", ha respuesto el dirigente, que ha añadido: "Los gritos como 'Puta España', 'Puta Catalunya', 'Puta Andalucía' o similares se han denunciado por los directores de partido. Si el Comité de Competición decide que es sancionable, los órganos ratifican si hay recurso y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ratifica que eso es un insulto sancionable, si hay varias sanciones, podría llegar a cerrarse el Camp Nou".

Las peñas barcelonistas en España

Tebas también ha opinado que el proceso independentista está teniendo un coste para el club azulgrana a nivel estatal. "Es evidente es que el tema de la independencia, en algún sitio de España, alguna factura les está pasando. Les ha hecho daño lo que ha pasado en los últimos meses. Sé de peñas barcelonistas que han hecho público que no les gusta lo que ha pasado, aunque sea el 0,01%".

Respecto a sus reciente declaraciones sobre Messi, de quien dijo que ya había firmado su renovación, insistió en darlo por hecho. "No me preocupa, sé que Messi va a jugar en la liga española la próxima temporada y nada más". Más difícil ve que lo haga Neymar, a quien la rumorología sitúa en el Bernabéu: "No tengo ni idea, no llego tan lejos. Me gusta que la liga española tenga los mejores jugadores del mundo. Pero fíjate, se ha ido del Barcelona y gana más partidos sin Neymar", ha valorado.