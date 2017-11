Tebas: "Parece que el problema de la independencia ya es historia"

Después de haber mostrado su tono más radical al asegurar que los clubs catalanes serían expulsados de la competición española si se proclamara la independencia de Catalunya, Javier Tebas ha dado un giro a sus declaraciones después de observar cómo remitía la formación de la república catalana al rebajarse las pretensiones de los políticos, dispuestos ahora a administrar nuevas fórmulas para un posible entendimiento político tras las elecciones. "Por suerte parece que ya es historia el problema de la independencia. Yo decía que el Barcelona no podría jugar la Liga. Menos mal que el Gobierno ha puesto orden", ha afirmado el presidente de LaLiga.

Presiones al club azulgrana

En su análisis al cambio que se ha dado en la situación catalana, Tebas ha puesto su mirada en el Barcelona, un club que se ha significado por su apoyo al proceso independentista, algo que para el presidente de la patronal del fútbol viene de atrás. "La postura del Barça es difícil de gestionar en Catalunya. Más aún cuando viene de la época de Laporta, al que le faltaba colgar la estelada del palco. Bartomeu y el Barcelona heredaron una situación muy complicada y las presiones son complicadas. Siempre me ha parecido mal eso de ser políticamente correcto. Tenemos que ser maduros para decir lo que pensamos. A Jaume Roures no le tengo más o menos manía por estar a favor del referendum ", ha manifestado Tebas en los desayunos de 'Europa Press'.

Elecciones en la federación

Sobre los problemas en la Federación Española de Fútbol, Tebas ha asegurado que la mejor solución es la convocatoria de elecciones. "Hay que blindar el sistema para que haya elecciones limpias. Si fueran en secreto se ganaría mucho. LaLiga sostiene que el señor Rubiales no puede ser candidato. No puede ser elegido alguien que está encondido buscando apoyos en una asamblea que está como está elegida", ha asegurado Tebas.

El presidente de la LaLiga se ha referido a dos cuestiones que atañen a los dos mejores jugadores de la competición española. Sobre la renovación de Messi, ha apuntado que está cerrada. "Si no me han engañado, Messi ya ha firmado su renovación con el Barcelona. Tiene contrato y ya ha renovado. Los contratos son oficiales cuando se firman, no cuando se dice que se han firmado, ha manifestado Tebas.

Sobre la reiterada decisión de Cristiano Ronaldo de marcharse del Madrid, Tebas ha apuntado que "es la decimonovena vez que dice que se va, así que no voy a opinar porque tiene años de contrato y no creo que se vaya a terminar su ciclo"

El dirigente ha cifrado el número de abonados al fútbol en 4.200.000, una cantidad que puede llegar a los nueve millones en el 2020. En cuanto a los derechos de televisión, Tebas espera que se llegue a los 2.300 millones en el próximo concurso. También confirmó que la próxima temporada se impondrá el VAR (Videoarbitraje) en la competición española.

Sobre las denuncias de LaLiga al PSG y al City, Tebas sostiene que está convencido de que ambos clubs "están haciendo trampas y si la UEFA no hace nada tendremos que elevar el asunto a la Unión Europea".