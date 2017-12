Ten: "La derrota del TAU Castelló en Valladolid solo fue un desliz"

El entrenador del TAU Castelló, Toni Ten, espera "una reacción" de su equipo en el partido de este viernes, 15 de diciembre, ante el CB Prat en el Ciutat de Castelló (20.45 horas), correspondiente a la 14ª jornada de la Liga LEB Oro del baloncesto nacional.

El preparador ondense del conjunto castellonense considera que la dolorosa derrota del pasado domingo en Valladolid "solo fue un desliz". "Esta semana hemos vuelto a la senda correcta en los entrenamientos y veo al grupo muy motivado y mentalizado", ha destacado este jueves.

El míster del conjunto ‘verde’ tiene claro que "el Prat será un escollo muy difícil de superar". "Tienen la mejor defensa de la liga y habrá que jugar con inteligencia para ganar", ha añadido.

Una de las claves para el duelo del viernes noche será «frenar a sus anotadores, como Josep Pérez, Blanch y Andriuskevicius». «Y en ataque, no solo jugar con transiciones, sino jugar con más cabeza que el rival», argumentó Toni Ten.

EDU GATELL, NO LLEGA // En lo meramente deportivo, cabe destacar que el TAU Castelló todavía no podrá contar con los lesionados Juanjo García y Charles Nkaloulou, mientras que el ala-pívot Edu Gatell tampoco estará disponible al sufrir una microrrotura fibrilar.

Para completar la plantilla, Toni Ten ha citado a los jugadores del filial Joel Sabaté, Pedro López y Alin Voinea.