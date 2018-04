«Tenemos en la mano repetir en Europa»

Javier Calleja suele mirar siempre hacia el lado positivo. Por eso, aunque el Villarreal arrastre tres encuentros sin conocer la victoria y la pelea por las plazas de Europa League se haya comprimido al máximo —siete equipos separados únicamente por ocho puntos a falta de seis jornadas—, el entrenador prefiere destacar la posición de privilegio con la que el Submarino arranca el esprint final de Liga. «Tenemos que ser conscientes de lo difícil que es estar entre los mejores y lo tenemos al alcance. A día de hoy estaríamos en Europa, con el objetivo cumplido», arenga Calleja en un mensaje directo hacia una afición que espera que hoy dé un empujón importante ante el Leganés, a pesar del día y de la hora: «Todos tenemos que remar por el mismo objetivo. Es fundamental contar con el abrigo de la afición. Sería muy bonito estar otra vez en Europa. Y lo tenemos en la mano».

El empate en el Pizjuán, a pesar del regusto amargo que dejó ver cómo se escaparon dos puntos tras tener una ventaja de dos goles, parece haber reforzado a los amarillos. Por lo menos a su entrenador. «El equipo mostró durante muchos minutos su mejor versión. Intentaremos darle continuidad ante el Leganés, un rival que esta temporada se le ha atragantado de manera notable al Villarreal, que perdió en la primera vuelta en Butarque y se despidió de la Copa del Rey ante los pepineros, que ejercieron una defensa numantina en la vuelta tras el 1-0 de la ida. No espera un Lega demasiado diferente esta noche. «Contra nosotros siempre han sabido defender bien y salir con peligro al contragolpe para hacernos daño; son experiencias que sirven para haber aprendido y que no vuelva a suceder», explica el preparador, que no quiere que los de Garitano vuelvan a sorprender en La Cerámica.

«Vendrán un poco a eso, a hacerse fuertes atrás y aprovechar los espacios si no estamos finos a la hora de presionar, a adelantarse para vivir de nuestros errores», analiza Calleja. ¿Las soluciones? El míster groguet conoce la principal: «Hacerles daño cuando lleguemos a zona de finalización».

Sin rotaciones

El escaso descanso con la que llega a una nueva cita liguera el Villarreal no es un problema para Calleja, que cuenta con «jugadores acostumbrados a jugar con poca diferencia de tiempo de un partido a otro», además de que tanto el Villarreal como el Leganés «llegan con el mismo descanso a la cita». El descanso que tendrá el Submarino este próximo fin de semana por el aplazamiento (9 de mayo) de su partido ante el Barça por la final de Copa del Rey (este sábado) también permitirá a Calleja exprimir al máximo el físico de sus jugadores. No habrán rotaciones, acaso mínimas. «No hay que pensar en muchos cambios con respecto al último partido», confirma el técnico.

Europa, carrera de fondo

Los tres puntos de esta noche serán clave para la pelea por Europa, pero Calleja considera que el premio de la plaza para competición continental se prolongará hasta el último partido. «La clave es no rendirse. El que aguante logrará el objetivo de estar en Europa», sostiene el madrileño, que mantiene en liza a todos y cada uno de los ocho equipos que han llegado a estas seis jornadas con opciones, sin ventajas. «Incluso el Betis puede pagar la confianza de verse cuatro puntos arriba», avisa.