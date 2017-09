Ter Stegen asegura que no hay ánimo de revancha contra la Juve

Marc André Ter Stegen asegura que el Barça inicia el camino de la Champions "con buenas sensaciones", producto del impecable inicio liguero. En el ánimo del equipo, o en el suyo en particular, predominan los números de los resultados (ningún encajado, nueve marcados, tres victorias en tres partidos) más que el amargo recuerdo de enfrentarse a la Juventus, el verdugo de la temporada anterior. "No miramos atrás", asegura el meta alemán.

No miran atrás porque el pasado reciente no genera entusiasmo precisamente. Ter Stegen, que deseó una "feliz Diada" a todos los catalanes, no siente ningún afán de revancha especial por enfrentarse a la Juventus que les eliminó la pasada campaña. Predomina en el grupo el deseo de seguir enseñando a la hinchada barcelonista las nuevas virtudes adquiridas con la llegada de Valverde y los nuevos fichajes.

"Tenemos ilusión por la Champions, pero también por la Copa y la Liga", sostiene el alemán, que augura una temporada "interesante". Al final, aparece el Mundial de Rusia, donde pugnará por la titularidad de la selección con Manuel Neuer.

"Un club democrático"

Allí, como este martes, estará Gianluigi Buffon, algo más que un colega de profesión. "Es un ídolo para todo el mundo del fútbol; está jugando como si tuviera 30 años, y espero verle muchos años más", ha dicho ter Stegen, tras elogiar las virtudes de Paulo Dybala pero, sobre todo, la fuerza del bloque juventino.

Preguntado sobre los gritos que reclamaban en el Camp Nou la dimisión de Bartomeu, Ter Stegen prefiere concentrarse en el fútbol y no en la política, ha adelantado: "Es un club democrático y los socios se pueden explicar y pueden dar su opinión".