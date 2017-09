Thomas de Gent se lleva la gloria, Iván Cortina pone la ilusión y Contador los ataques

Si hay una persona que tiene ojo a la hora de descubrir futuros valores es Àngel Edo, el antiguo velocista de Gavà, a un suspiro de Barcelona, y el descubridor de buena parte de lo más dorado entre los jóvenes que ruedan en bici por las carreteras españolas. Él vio a Marc Soler por Vilanova i la Geltrú y también a Iván García Cortina por los alrededores de Gijón, donde este viernes terminó la 19ª etapa de la ronda española, donde este viernes este joven asturiano estuvo cerca de convertirse en el primer español que gana una etapa en esta edición de la Vuelta, controlada por Chris Froome, animada por Alberto Contador (de nuevo volvió a atacar, cada día porque en el diccionario particular del corredor madrileño el término jornada de transición no existe) y que este sábado asciende nada más ni nada menos que al Angliru, el último obstáculo antes de las plácidas calles de Madrid.

Cortina solo tiene 21 años y el conjunto Bahréin, que todavía no da la Vuelta perdida con Vincenzo Nibali ante Froome, le dio la oportunidad de disputar a tan temprana edad la ronda española. Y ya lleva unos días asombrando, porque Iván no es el prototipo de escalador, sino un ciclista al que le gusta más el llano y que también disfruta en carreras como la París-Roubaix, un futuro clasicómano en esencia. Un Iván que tampoco defrauda cuando se presenta en una llegada con un pequeño grupo de corredores.

