Trigueros: «Intento acortar plazos, pero llegaré justo al inicio de Liga»

Sin prisas, pero con pocas pausas. Manu Trigueros trabaja fuerte para acortar los plazos en ese intento de llegar lo más pronto posible a la competición. Cuando se pasa por el quirófano ni es bueno hablar de fechas ni tampoco desafiar al calendario, pero las vibraciones del talaverano son muy buenas. «Me encuentro bien, he llegado con buenas sensaciones, aunque es cierto que me queda todavía un poquito para estar al 100%. No me planteo fechas, pero es cierto que llegaré muy justo al inicio de la Liga, aunque estoy intentando acortar plazos», asegura el futbolista groguet.

PLAGA LESIONES EN LA MEDULAR //No es la primera vez que al Villarreal se le juntan varias bajas en una misma demarcación. Ha pasado con los centrales, con los delanteros y también con los laterales. En esta oportunidad le ha tocado el turno a los mediocentros. «Es lo que tiene el fútbol y se ha juntado todo en esa zona. El club se ha reforzado y yo en nada estaré, igual que Javi Fuego, y Bruno Soriano tiene buenas sensaciones», explica el talentoso mediocentro del Submarino amarillo.

Respecto al nuevo fichaje, Santiago Cáseres, que llega hoy a España para incorporarse al Villarreal, asegura que lo fundamental es «su rápida adaptación al fútbol europeo», y para ello intentarán «ayudarle» en todo lo que pueda «la plantilla», señala.

Trigueros apunta que el club ha invertido mucho dinero para potenciar el plantel y ello redunda en una ampliación de los objetivos. «Siempre estamos ahí, en Europa con los mejores. El club se ha gastado dinero para formar un gran equipo y pensar en hacer bien las cosas, pero todos los clubs buscan lo mismo y se refuerzan mucho», puntualiza.

Dos nombres propios se han ganado el cariño de la gente en este nuevo proyecto del Villarreal. «Gerard nos va a venir muy bien. Es un gran jugador y un gran delantero, por cómo es y lo que va a hacer en el campo», apunta sobre el regreso de su buen amigo. Y, por último, Cazorla: «Está entrenando con ganas, aporta muchísimo y sería un lujo poder jugar con él». La afición amarilla ya espera ver juntos a dos jugadores puro talento: Cazorla y Trigueros. Arte con el balón.