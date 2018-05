Turismo de Ruanda patrocinará la camiseta del Arsenal

Ruanda se convertirá en el socio turístico del popular equipo de fútbol inglés Arsenal, que lucirá en la manga de su nueva camiseta un logotipo de promoción del país africano a partir de la próxima temporada.

Así lo desveló este miércoles la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB), que anunció un acuerdo de tres años con el club para aumentar "el turismo, la inversión y el desarrollo del fútbol" en ese país de África Occidental.

El logo de "Visit Rwanda" ("Visita Ruanda") figurará en la manga izquierda de la camiseta del primer equipo del Arsenal, el de la categoría sub-23 y el femenino a partir de la próxima temporada 2018-2019.

We’ll have a sleeve sponsor on our shirts from 2018/19 – we’re pleased to welcome our Official Tourism Partner, @visitrwanda_nowhttps://t.co/ruBw2nzLqR pic.twitter.com/wEOUeGsCNy