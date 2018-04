La UEFA repulsa las amenazas contra Michael Oliver, el árbitro del Madrid-Juve

El árbitro Michael Oliver y su esposa siguen en el punto de mira de un buen número de aficionados. Según han denunciado, siguen recibiendo amenazas a través de las redes sociales y precisan de protección policial casi una semana después del partido que enfrentó al Real Madrid y a la Juventus de Turín en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Es por ello que el máximo organismo de fútbol en Europa, la UEFA, ha decidido pronunciarse sobre los actos en la cadena británica BBC Sport.

En declaraciones a esta cadena, un portavoz de este organismo ha afirmado que "condena enérgicamente" el acoso sufrido por Michael Oliver y su esposa Lucy después de que el árbitro inglés señalara un penalti a favor del Madrid". Y apostilla: "Estamos en contacto con ellos para ofrecerles nuestro apoyo y confiamos plenamente en que las autoridades competentes tomen medidas contra las personas que se hayan comportado de forma inapropiada dentro y fuera de las redes sociales".

