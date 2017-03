Va de bo, lema de las últimas 12 finales hacia la Champions

Un examen final de 12 partidos hacia la Champions para buscar el sobresaliente en la Liga, pero con la Europa League como incentivo si no se logra la cuarta plaza, que no estaría nada mal tampoco. El Villarreal se juega un alto porcentaje de sus opciones lejos del Estadio de la Cerámica, donde disputará siete de la docena de jornadas que restan. La primera es esta tarde en Vigo (18.30 horas, beIN LaLiga), ante un rival que viene de dirimir un duro encuentro contra el Krasnodar en Europa. El Submarino llega fresco después de jugar el sábado pasado contra el Espanyol. Mucho más descansado que los gallegos y con casi todos sus hombres importantes a disposición de Escribá. Salvo los lesionados Cheryshev, Asenjo y Adrián (más los descartados por decisión técnica Bonera y José Ángel), el entrenador amarillo podrá contar con su mejor once.

EL ‘RESETEO’ AMARILLO // Las estadísticas en el fútbol solamente son cifras frías, cuya validez puede estallar por los aires en cualquier momento. Las casas de apuestas pagaban 11 a 1 la victoria del Barcelona frente al PSG en la eliminatoria por 1,2 a 1 el triunfo de los parisinos. El Villarreal acumula una década sin conocer la derrota en Balaídos, pero también ese registro puede difuminarse, si el Submarino no se emplea con la misma actitud e intensidad de las últimas jornadas. Sobre todo con ese cambio de velocidad y ese mayor espíritu ofensivo del que se ha recubierto este Villarreal que hizo un reseteo en toda regla después del 0-4 frente a la Roma en la Cerámica.

Otro dato con tintes positivos fue el duro marcador del partido de la primera vuelta. El 5-0 fue la mayor goleada de Escribá en el banquillo, aunque no refleja las diferencias entre uno y otro equipo, mucho más parejos de lo que indica la clasificación.

UN EQUIPO REFORZADO // El Submarino ha perdido más encuentros en su estadio (tres) que lejos de él (dos). Pasa por ser un conjunto muy complicado de superar, como también indica su condición de menos goleado en Primera División. Su trayectoria ascendente, junto al buen momento de los amarillos que llegan al tramo final solo con la competición doméstica en su agenda, han convertido al Villarreal en una serie amenaza para el Atlético. Simeone ya ha declarado que ahora su cabeza está más pendiente de atrás que de arriba -aunque si el Sevilla continúa pinchando-... Disputar de nuevo la Champions está en juego, y eso es mucho.

UN ONCE DEFINIDO // Escribá contará con Andrés en la portería. El guardameta murciano ha recuperado las buenas sensaciones y ha ganado en confianza, recogiendo el testigo del aún zamora Asenjo. El cuarteto defensivo lo formarán Mario, Musacchio, Víctor Ruiz y Jaume Costa, sin olvidar alguna opción para Álvaro. La medular estará integrada por Bruno y Trigueros en el centro, con Jonathan y Soriano o Castillejo en los dos costados. Arriba, Bakambu da la sensación de ser el fijo, con la duda de si Soldado será titular o si en su lugar actuará Sansone (el valenciano ha estado entre algodones).

En cualquier caso, lo más importante será continuar con la línea del fútbol 4G del Villarreal. Ese es el único camino para agarrarse al difícil tren de la Champions. El Submarino va de bo.