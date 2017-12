Valverde: "Cada vez estoy más contento con mi equipo"

La conferencia de prensa de este sábado de Ernesto Valverde, técnico del Barça, en la Ciudad Deporte Joan Gamper de cara al partido de mañana en Villarreal (20.45 horas, El Partidazo, Movistar TV), arrancó de forma triste pero muy, muy, sentido. Primero el Barça, a través de Sergi Noguera, expresó las condolencias al Mundo Deportivo y a la familia del desaparecido maestro del periodista deportivo, Andrés Astruells, y, a continuación, el Txingurri quiso tener un recuerdo también para su buen amigo, también fallecido recientemente, Juanjo Díaz. Dos detalles de altísimo nivel, poco habituales en este ambiente.

Muy orgulloso de su equipo

Por lo que hace referencia al partido y, sobre todo, a la trayectoria del Barça, Valverde expresó su deseo de que el equipo no pierda la concentración y, sobre todo, las buenas maneras mostadas hasta ahora. "Sé que muchos piensan que no suelo mostrar mi satisfacción o alegría en el campo o en las salas de prensa pero, sí, estoy muy contento con la marcha del equipo. El problema es que los entrenadores y creo que también, también, los jugadores, siempre quieren más, mejorar, corregir errores, fallos, no bajar nunca la guardia y estar atentos. Pero, desde luego, puedo asegurar que cada día estoy más orgulloso de cómo se comportan los jugadores y de su rendimiento. Y, sobre todo, de lo bien que compiten y como han superado todas las dificultades, que no han sido pocas, que se nos han ido presentando", señaló el entrenador azulgrana.

Valverde reconoció que este domingo, en El Madrigal, se encontrarán un equipo muy bueno y, sobre todo, muy motivado. "El Villarreal, desde hace años, juega muy, muy, bien a fútbol, quiere mandar, quiere llevar el peso del partido, le gusta quitarte la pelota y jugar y, aún con bajas, es peligrosísimo y, desde luego, no será fácil ganarles, no". El Txingurri reconoció que para ganar mañana "vamos a tener que jugar un gran partido y, sobre todo, no fallar arriba".

Ni que decir tiene que sobre la posible marcha, en el mercado invernal, de Mascherano, Valverde no quiso opinar "porque Masche está con nosotros, es un jugador importante, en el campo y en el vestuario, es uno de nuestros capitanes y, de momento, nadie me ha dicho que se vaya a marchar". Y, claro, se habló de posibles llegadas, pero Valverde continuó lanzando balones fuera "porque nosotros siempre tenemos que estar atentos a mejorar la plantilla aunque, insisto, yo tengo los mejores jugadores del mundo conmigo".

La respuesta de Vermaelen

Entre ellos, cómo no, está el central belga Vermaelen sobre el que había, como reconoció el propio Valverde, "un montón de preguntas que volaban día a día y, ahora, tras verle jugar ya no aparecen tantas, porque Vermaelen está rindiendo muy bien en momentos de gran exigencia. ¿La razón?, es un gran futbolista, es fuerte, juega muy concentrado, va bien por arriba y por abajo y sabe lo que tiene que hacer en cada momento, desde luego nosotros estamos muy contentos con sus prestaciones".

Ni que decir tiene que Valverde dio por sentado que "dada la dureza de esta temporada tan larga" que acaba en un Mundial, todos sus futbolistas son consciente, el primero Leo Messi, por supuesto, que, en momentos determinados deberán descansar en algunos partidos.