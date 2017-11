Valverde: "Estoy aburrido de ver el vídeo del 3-0 de la Juve"

"No hay un favorito claro. Importarán mucho los detalles. Será un partido abierto. Nos esperamos a la mejor Juve, los tememos". Ernesto Valverde no se fia del irregular momento que está dibujando el equipo italiano. "Serán un poco más peligrosos después de haber perdido contra la Samp", ha precisado el técnico azulgrana, quien no para de ver un vídeo desde hace meses. "Claro que he visto el vídeo del 3-0. Lo ví cuando firmé por el Barça, cuando nos enfrentamos a la Juve en Nueva York, cuando jugamos en el Camp Nou... Estoy aburrido de ver ese vídeo", ha ironizado el Txingurri.

"Es verdad que hay veces en que podemos estar más brillantes y en otras no lo hemos estado. Pero no solo le ocurre a nosotros sino a la Juve sino a los grandes equipos de la Liga española. Y de lo que se trata de que en esos días en que no estás brillante tienes que ser sólido", ha comentado Valverde, ensalzando a Ter Stegen, "un seguro que nos ayuda tanto en el juego defensivo como en el de ataque".

Valverde tampoco se ha preocupado demasiado por la foto que no llega de la renovación de Messi. "No sé qué importancia tiene que Messi no se haya hecho la foto. De momento, ha venido con nosotros. Disfrutemos del momento. No vamos a pensar más allá cuando realmente no pasa nada. Vamos a dejarnos de historias", ha añadido el entrenador azulgrana, quien ha recordado que Vermaelene "está preparado de sobra" para jugar porque ha encadenado "dos partidos seguidos con su selección en los cuatro o cinco últimos días".