Vettel celebra la renovación y Hamilton un récord mítico

Ni siquiera han querido o han podido esperar a la siguiente carrera, la próxima semana, el GP de Italia, el escenario habitual durante años en el que Ferrari ha anunciado su alineación de pilotos para la siguiente temporada. Había mucha inquietud, incluso ansiedad por todas las partes.

Ferrari anunció el martes la renovación de Kimi Raikkonen por una temporada, y este sábado, tras las últimas conversaciones con el abogado de Sebastian Vettel en el mismo paddock de Spa, se cerró el acuerdo con el alemán, tres temporadas más, como quería Ferrari —Seb pedía solo un año— y alrededor de 120 millones de euros como ficha fija por esos tres años.

AMOR ETERNO

Fernando Alonso se queda así sin posibilidad de regresar a Maranello, mientras Vettel y Ferrari se juran amor eterno para centrarse en la lucha por el título frente a Mercedes que vive en el mítico circuito de Spa Francorchamps otro capítulo, quizá el más mítico.

El primer acto de la batalla del GP de Bélgica, la lucha por la pole, duró hasta el primer intento de la Q-3, ese momento en el que los Mercedes emplean ese mapa motor especial, agresivo, ese que solo pueden usar tres o cuatro vueltas durante todo el fin de semana, ese que les permite mejorar dos o tres décimas, que pueden ser cuatro en un trazado tan largo como Spa.

Así que Lewis Hamilton se encomendó a su coche y a su enorme talento para convertirse en el mejor clasificador de la historia, igualando las 68 poles de Michael Schumacher, el récord histórico absoluto, dejando a más de dos décimas a Sebastian Vettel.

EMOCIONADO

Fue un momento especial, justo el fin de semana que cumple 200 grandes premios. Son de esos récords que parecen imposibles. "Estoy aquí para darte un mensaje muy especial, de la familia Schumacher, para felicitarte por este récord", le dijo Ross Brawn, el jefe de ingeniería con el que Schumi ganó sus siete títulos, el mejor amigo de la familia, el hombre también que arrancó a Lewis Hamilton de McLaren, su equipo de siempre, para llevárselo a Mercedes en 2013.

"Ross es el principal culpable de que yo esté en Mercedes" —dijo Hamilton emocionado— “Y que puedo decir, tengo el mejor trabajo del mundo. Rezo por Michael y toda su familia, tuve el privilegio de competir con él y siempre le he admirado hasta el día de hoy. Es un honor igualarle en poles".

LIDERATO EN JUEGO

Esa es la parte histórica de una carrera en la que está en juego el liderato del mundial y en la que la pole de Hamilton no le garantiza ni mucho menos el triunfo en carrera.

"Sentía la parte delantera un poco torpe en la primera parte de la clasificación. Me faltaba respuesta, pero en la última vuelta todo iba mucho mejor. Kimi me ha dado un poco de rebufo y he podido superar a Botas para colarme en la primera línea, ha sido fantástico", explicó Vettel, que sabe bien del valor de encontrar coches entre él y Hamilton en carrera para exprimir el ritmo de carrera de su Ferrari, tan bueno o más que el de Mercedes.

"Las tandas largas han ido muy bien todo el fin de semana, mejor que a una vuelta. Veremos que podemos hacer con la estrategia para ganar", dijo.

ENFADO DE ALONSO

Ferrari no fue el único equipo en utilizar a sus pilotos para buscar rebufos entre ellos. Con Stofel Vandoorme sancionado con 65 posiciones en la parrilla por varios cambios de componentes en el motor, el belga, que corría en casa, hizo de liebre para que Alonso pudiera jugar con sus aspiraciones aerodinámicas y obtener un paso a la Q-3.

Todo iba bien, Alonso era el único piloto de toda la parrilla en pasar a fondo la rápida y complicadísima doble curva en bajada de Puhon, pero en la vuelta definitiva se quedó sin potencia, una lástima que cabreó especialmente al asturiano.

"No funcionó la batería y perdía casi seis décimas entre la curva nueve y la doce. Hubiéramos estado en la Q-3 sin duda, pero bueno, saliendo undécimo podremos poner el neumático que queramos", explicó el asturiano, que desveló cuál es la estrategia del equipo en esta dos carreras en clasificación. "La semana que viene será al revés, me tocará a mi ayudar a Stoffel en Monza, porque seré yo el sancionado", recalcó el asturiano, quien confirmó que "pasé Puhon a fondo en los dos intentos de la Q-2 ".

SAINZ, DESCONTENTO

Bélgica es uno de los pocos grandes premios que no figura el palmarés de Fernando Alonso, y tampoco es que traiga más suerte a Carlos Sainz.

"No hay mucho positivo de sacar en esta sesión de clasificación. Sabíamos que íbamos a ir de más a menos durante el fin de semana, a medida que los demás iban a progresar. He hecho vueltas calcadas y yo ya llevaba exprimiendo a máximo el coche de desde el primer día. Pero bueno, este es un circuito en el que suelen pasar cosas y vamos a ver si la podemos aprovechar en carrera", dijo el madrileño, que no pudo acabar las dos últimas ediciones