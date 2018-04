Vicente Montesinos: "Con Garrido, pagaremos toda la deuda con Hacienda de golpe"

Vicente Montesinos repasó ayer todos los temas de actualidad tras la llegada al CD Castellón del nuevo grupo inversor liderado por José Miguel Garrido en el programa La Tribuna de Televisión de Castellón. El presidente no se dejó ningún tema en el tintero.

--¿Cómo valora la llegada de José Miguel Garrido a la entidad?

--Es el tema más importante que acontece en el Castellón. Nuestro único objetivo siempre ha sido el de salvar al club y llevarlo al fútbol profesional, y estamos dando los pasos oportunos para ello. Nuestra exigencia de base era que el inversor que llegara debía poner dinero para solventar la parte más crítica, que era la de Hacienda, y en eso estamos.

--¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Cuál es la situación de la deuda del club con Hacienda?

--Era y es una espada de Damocles. Se imcumplió el pasado año el convenio firmado y Hacienda denunció, así que nuestra prioridad era la de llegar a un acuerdo. Ahora nos hemos reunido con Hacienda para pagar la totalidad de la deuda de golpe. Cuando la operación con Garrido salga adelante vamos a estar al corriente de pago, abonando los aproximadamente 1.400.000 euros que se deben desembolsar. Queremos llevar al Castellón a lo más alto y más pronto que tarde había que hacerlo. Esta temporada, cuando se cierre la ampliación, se habrá desembolsado a las administraciones públicas del orden de dos millones de euros por deuda del pasado y generación corriente.

--¿Qué pasará después de la segunda ampliación? ¿Cuál será el reparto accionarial en el club?

--La ecuación final vendrá determinada por el desembolso de las partes. La sociedad Capital Albinegro, en la que estamos Pablo y Alfonso Hernández, Dealbert o yo, realizaremos un nuevo desembolso de 300.000 €, y el grupo de Garrido pondrá su parte, entrando así su grupo en la Junta. Cuando entramos no lo hicimos con un sentido de propiedad, entramos con el dinero por delante para salvar una situación y dejar todo preparado para que venga ese inversor porque nadie iba a entrar en un edificio en llamas.

--¿Garrido entrará en el Consejo?

--Cuando quiera entrar, entrará. Viene también con un equipo de gente que él liderará, pero nosotros seguiremos estando. Vamos a ordenar los asientos y está por ver qué cargos ostenta cada cual, pero nosotros no estamos vendiendo, hemos dado entrada a un accionista que ha puesto el dinero encima de la mesa, y no hay mejor tarjeta de presentación.

--¿Qué puede aportar el nuevo grupo en la gestión del club?

--Hemos buscado un compañero de viaje que pudiera ayudarnos hoy y también mañana. Se conformará un nuevo Consejo entre las dos partes y nosotros seguiremos teniendo una presencia muy importante porque cuando las cosas van bien, mejor no cambiarlas. El nuevo grupo tendrá mayoría, pero no me preocupa.

--¿Cómo valora que Garrido pueda estar siendo investigado en los papeles de Panamá?

--Lo primero, asumir la presunción de inocencia. Si hubiese habido algún tipo de desviación de fondos lo pagará como cualquiera, pero es un tema del pasado y a nosotros nos da garantía.

--¿Cruz ya es historia? ¿Por qué el club no se persona en la causa abierta por Sentimiento Albinegro contra el expresidente?

--Cruz ya es historia del Castellón y no hay ningún pacto de no agresión contra él. Como club, eso sí, debemos ser muy prudentes. Nuestro cometido no es el de personarse en todas las causas. Hay que diferenciar entre mala gestión y administración desleal. ¿Soy yo quien debe decidirlo? No lo sé, pero en la auditoría no hemos encontrado nada.

--¿Cuando saldrá Cano-Coloma del Consejo del Castellón?

--En la siguiente Junta habrá alguna salida y se ha hablado con él. Entró como secretario y, como profesional que es, no quería bajarse del barco. Quería que la transición fuera buena. Sin él no hubiéramos podido entrar. Nos ayudó en su día y después también nos ha ayudado mucho.

--¿Cuál es la situación de la demanda de Castellnou presentada para recuperar sus acciones?

--Es una contingencia jurídica que hay ahí, pero está en un plano que no me compete. Habrá que respetar lo que diga la justicia, pero espero que quien intentó matar a este club, lo pague.

--¿En qué punto están hoy las relaciones con el Ayuntamiento?

--Nuestra voluntad ha sido la de caminar juntos. Castalia pertenece al Ayuntamiento y el campo está que se cae. Dentro de la responsabilidad del club hemos hecho lo que hemos podido, pero su adecuación de cara al play-off pasará de ser una necesidad a ser algo crítico. Quiero sentarme con Amparo Marco en una mesa y negro sobre blanco ir viendo dónde estamos y qué se puede hacer.

--La alcaldesa le reclama el contrato de compra-venta...

--Es confidencial y está desfasado. Eso tenía sentido en su momento, pero ahora ni tenemos la mayoría accionarial. Espero que no se ahuyenten a los inversores, que no sería la primera vez que por lecturas torticeras viene alguien a invertir dinero y en vez de recibirle con los brazos abiertos, se ponen palos en las ruedas.

--¿Renovará a Sergi Escobar?

--Se lo merece por su brutal trabajo. Lo estamos hablando, pero todo llega a su debido tiempo.