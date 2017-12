Vila-real acull demà la final del II Trofeu Joves

La segona edició del Trofeu Joves d’Escala i Corda-Diputació de Castelló es decidirà demà, divendre 29, per la vesprada a partir de les 18.30 hores al trinquet Salvador Sagols de Vila-real amb el duel que enfrontarà a la parella de la Marina Alta de Ferrer i Tomàs II front al conjunt integrat per De la Vega i Conillet.

Ahir va tenir lloc en la Diputació de Castelló la presentació de la gran final, amb la presència del Diputat d’Esports, Luis Martínez; així com del pilotari de Vila-real i gerent del Trinquet Salvador Sagols, Pepe Mezquita.

Martínez va lloar el «compromís de la Diputació de Castelló amb la promoció i valorització de la pilota valenciana fomentant la seua pràctica entre els més joves perquè troben un espai en el món professional d’aquesta pràctica autòctona».

Al voltant de la final, destacar que la parella de la Marina Alta de Ferrer i Tomàs II partirà amb el favoritisme degut a la seua impressionant fase regular, en la qual únicament van perdre una partida i per la mínima quan ja tenien assegurat el primer lloc.

Per la seua part, la parella formada per De la Vega i Conillet arriba amb la moral pels núvols després de superar en semifinals per un ajustadíssim 60 per 55 a l’equip integrat per José Salvador i Monrabal. Va ser una partida molt intensa i emocionant, en el qual les dos parelles van rendir a un nivell excel·lent.

l’elit de la pilota / El vila-realenc Pepe Mezquita, responsable del Salvador Sagols, va afirmar que «serà una oportunitat única per a gaudir de la millor pilota del circuit gràcies al compromís que, des de sempre, la Diputació ha demostrat amb aquest esport».

A més del nivell dels jugadors, el precedent del duel entre els dos equips ens fa presagiar una gran final. La partida de la fase de grups que va enfrontar als dos conjunts al trinquet de Borriana el 27 de Novembre, es va decidir en l’últim joc a favor de Ferrer i Tomàs II. Un ajustat 60 per 55 que a priori ens fa preveure una final molt renyida i en la qual els quatre jugadors hauran de donar el màxim d’ells mateixos per poder alçar el II Trofeu Joves d’Escala i Corda-Diputació de Castelló.