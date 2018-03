Francés, Javi i Bueno, membres de l’equip representatiu de l’Ajuntament de Vila-real, disputaran hui, a partir de les 11.30 hores al trinquet de Pelayo, la gran final de la 27ena Lliga Professional Bankia d’Escala i Corda que els enfrontarà al trio de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Carlos.

La final, que enguany es jugarà a partida única, serà una reedició de la passada temporada ja que tornarà a enfrontar als equips de Benidorm i Vila-real. A pesar d’això, únicament repetiran un jugador per equip, Pere Roc II en Benidorm i Javi en Vila-real.

Pel que respecta a la final es presenta molt igualada i emocionat, oberta i de pronòstic incert ja que a priori es tracta de dos equips molt parells. El precedent més recent d’un duel entre els dos equips data de la primera jornada de la fase regular, on en un duel disputat al trinquet de Petrer, Pere Roc II, Jesús i Carlos van superar a la formació de la província de Castelló pel resultat de 60 per 45.

Pot ser una partida totalment diferent, ja que l’estat de forma dels dos equips difereix molt del que tenien a l’inici de la competició. A més, els dos equips arriben amb la confiança pels núvols desprès de dos partides de semifinals en les quals tots dos van rendir a un nivell excel·lent.

Concretament, els de Vila-real van accedir a la final desprès de superar el diumenge al trinquet de Vilamarxant en la segona semifinal a la parella de Puchol II i Nacho pel resultat de 60 per 45, en una partida que van tindre controlada quasi en tot moment i en la que inclús van arribar a tindre quatre jocs de diferència, 55 per 35.

La presentació de la final va tindre lloc el dimarts en la Mesquita de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, i en la mateixa el capità de l’equip de Vila-real, Javi, va afirmar que «em trobe molt agust al trinquet de Pelayo, ja que és on he jugat més al llarg de la meua carrera». Per la seua part Francés va indicar que «vam tindre un inici dubitatiu en la competició, però sempre hem cregut en les nostres possibilitats i esperem gaudir de la final».