Vila-real, subcampió de la XXVII Lliga Bankia

Francés, Javi i Bueno, integrants de l’equip representatiu de l’Ajuntament de Vila-real, es van quedar a les portes de conquerir la XXVII Lliga Professional Bankia d’Escala i Corda al caure derrotats en la gran final al trinquet de Pelayo, per un ajustat 50 per 60 front al trio de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Carlos.

El trio de la Plana Baixa va estar molt a prop del títol, inclús el van assaborir, però en l’esprint final desprès del 50 iguals es van veure superats pels seus rivals. En aquests últims dos jocs va existir un quinze que es pot considerar decisiu en el qual els de Vila-real van llançar més de 10 pilotades en busca del quinze definitiu i totes elles van ser respostes pels rojos, fet que els va permetre col·locar el marcador al seu favor des del rest i trencar en el següent quinze el joc de Vila-real.

Amb 55 per 50, i des del dau, els de Benidorm van tancar amb autoritat la partida i la final.

EL SEGON CONSECUTIU // El trio de Vila-real suma dos subcampionats consecutius en la Lliga, i en ambdues finals ha caigut a mans del trio de Benidorm, qui ha estat comandat en les dos finals per un brillant Pere Roc II.

Els dos jocs de diferència demostren la igualtat amb la qual va transcórrer la lluita pel títol més important per equips. Va ser una confrontació de nervis, tensió, jugades brillants i molta passió en l’escala, on es diferenciava clarament on estaven els incondicionals de cada pilotari.

El trio de la província de Castelló va realitzar un inici de partida fulgurant i es va anotar els tres primers jocs (15-30). P

erò els de Benidorm van despertar. L’esquerra de Rodrigo va començar a fer mal i les taules van arribar al marcador (30-30).

Calia començar de nou. El trio de Francés va tornar a distanciar-se, ara 35 per 45, i el de Pere Roc II va igualar de nou a 45. Seguidament, nova igualada a 50. Més emoció impossible. Les forces ja no eren les mateixes i els detalls van fer campió a la formació de l’Ajuntament de Benidorm.