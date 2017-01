El Villarreal busca un 9

jlizarraga@epmediterraneo.com

El fútbol tiene dos aspectos básicos: ataque y defensa. El Villarreal ha basado una gran parte del éxito de su fortaleza en el muro que ha construido delante de su portería. Asenjo es hoy el portero más en forma de la Liga y el menos goleado, pero no sería posible ese honorífico título sin un funcionamiento colectivo en el juego defensivo que permitiera que solo haya recibido 12 goles en 18 partidos, gracias al esfuerzo global y la buena sincronización de todo el bloque. Otra cuestión es el número de goles en la otra portería, una cifra en la que es superado o igualado por nueve equipos. No descubro nada que ustedes no vean cada semana, solo estoy analizando cifras.

En ese déficit goleador influye la ausencia de dos hombres para mí importantísimos como son Soldado y Denis Cheryshev. El oficio, carácter, raza y sabiduría en el área y sus inmediaciones del delantero valenciano hicieron muy bueno a Bakambu la pasada campaña y aportaron mucho al Villarreal. Pero Soldado todavía tardará, diría yo, un mínimo de dos meses en volver a jugar. En cuanto a Cheryshev, su aportación hubiera sido vital en la segunda línea por su velocidad, potencia y llegada al área contraria. El centro del campo del Villarreal es muy fiable y equilibrado defensivamente con Soriano y Jonathan en las bandas, porque ambos son dos futbolistas excelentes, pero pierde en presencia en ataque. Samu aporta, pero se necesita también un futbolista como el ruso.

No eludiré los casos de Santos Borré y Pato. Ni debo ni puedo pasar de largo. Mi opinión en cuanto al colombiano es que es un jugador con futuro y que me gustaría que fuera propiedad del Villarreal, pero ahora le veo como un delantero en formación, casi con perfil de filial o cesión. Le falta experiencia en un fútbol tan competitivo como el español. Borré necesita jugar y jugar, pero en un equipo con menos exigencia que este Villarreal. Se le fichó con urgencia por las necesidades, ya que se acababa de lesionar Soldado. Su aportación ha sido mínima.

¿Y Pato? Hace unas semanas le pedía a Escribá que debía sacarle partido. Hoy quiero ser justo con el entrenador del Villarreal y considero que le ha dado muchas oportunidades y el brasileño ha respondido con cuentagotas. Posee talento de sobra, pero le veo falto de la chispa necesaria para una competición exigente y tampoco con la capacidad de sacrificio que requiere este plantel. Ahora mismo creo que no se ajusta al perfil de futbolista que quiere Fran Escribá. Pero esto es opinión y no información.

Para mí, el déficit en el balance del juego ofensivo en la presente temporada tiene mucho que ver con todo lo apuntado.

Les puedo asegurar que el Villarreal trabaja en la búsqueda de un refuerzo, pero siempre en la línea de política económica que sigue fielmente Fernando Roig Negueroles y que ha caracterizado su gestión, siguiendo las directrices del presidente. En A Coruña se produjo una reunión entre el consejero delegado y su entrenador, que conoce de primera mano las conversaciones que se están llevando a cabo. La opción de Mariano, que se intentó en verano, parece casi descartada. No es fácil que el Real Madrid se desprenda de él. Pero el club maneja más opciones y tanto Seguí como Pablo Ortells trabajan en varias vías.

Al margen está la salida de N’Diaye si llega una oferta interesante, pero no descarten otra salida porque no creo que el Villarreal se plante en abril con seis delanteros en nómina. Cada uno que saque sus conclusiones. Ustedes son inteligentes.

El Villarreal se juega mucho y la competencia por una plaza europea está muy abierta con Celta, Athletic y Real Sociedad, sin contar por supuesto a Sevilla y Atlético. Habrá tortas y el Villarreal debe competir al máximo nivel.