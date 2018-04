El Villarreal C pierde en el Mini Estadi ante un Orihuela con mucha pegada

El segundo filial del Villarreal no pudo sacar nada positivo de la visita del segundo clasificado a la Plana Baixa, el Orihuela. El partido comenzó con un Orihuela muy fuerte en la presión y volcado en la mitad del terreno de juego del Villarreal C. Los amarillos tuvieron problemas para salir del agobio alicantino y la zaga tomó protagonismo ante los continuos envites de los visitantes.

Tras los primeros veinte minutos de dominio del Orihuela, el segundo filial amarillo se fue haciendo poco a poco con el control de la pelota. Pero cuando mejor estaba el Villarreal C, controlando la posesión del esférico y buscando la portería rival, llegó el gol del Orihuela. Nico aprovechó un fallo en defensa de Nani para presentarse solo ante Ximo y colocar, con el exterior, al fondo de la red. Un palo antes del descanso para el tercer equipo amarillo.

En la reanudación se pudo ver como el cuadro local se asentó mejor en el campo. El Orihuela no se encontró cómodo con un Villarreal C crecido, con fe y determinación. De nuevo cuando mejor estaba el Villarreal C, el equipo visitante volvió a ver puerta. Lo hizo a balón parado, con un remate de José Carlos tras una falta colgada por Salvi.

Recortó distancias Jack con la testa en un rebote tras un saque de esquina cuando faltaban quince minutos. Lo intentó el Villarreal C pero en el descuento volvió a encajar otro gol en botas de Brian para cerrar el duelo.