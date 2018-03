El Villarreal C suma tres puntos de oro al imponerse al Silla

El Villarreal C consiguió una victoria importante ante un rival muy parejo en la clasificación, el Silla CF. Los amarillos encararon el partido con el habitual atrevimiento, buscando la posesión y el juego de ataque.

El segundo filial amarillo pronto vio recompensado su planteamiento con clara vocación ofensiva con un gol de Nikola, que aprovechó un despiste entre la defensa y el portero valencianos para marcar a puerta vacía.

Un intenso final del primer tiempo del ataque amarillo en el que el equipo de Pere Martí pudo engordar su marcador a favor poniendo en aprietos en varias ocasiones al meta visitante Lucas se quedó finalmente sin más premio con la llegada del descanso, al que el segundo filial amarillo se marchó con un ventajoso 1-0.

Tras la reanudación, el Villarreal C no cayó en la relajación y siguió trabajando la victoria. En el minuto 67 Villa remató a gol un buen centro raso de Akale para premiar el buen juego groguet. El Silla no tiró la toalla y recortó distancias en el 75 merced a un buen chut de Verdú, pero ya no pudo arrebatarle los tres puntos al segundo filial del Villarreal .

Tras el triunfo, el Villarreal C de ya se sitúa en la novena posición de la tabla. La próxima jornada, los groguets visitan La Murta para medir fuerzas ante el Olímpic de Xàtiva, partido decisivo para acercarse a las posiciones que dan acceso a la promoción de ascenso a Segunda B.