El Villarreal echa de menos los goles 'nacionales' en LaLiga

En un ataque formado casi al 100%, con la única salvedad del canterano Raba, por futbolistas foráneos es normal que la gran mayoría de los goles del Villarreal tenga pasaporte extranjero. Tras la marcha de Bakambu, el Submarino se ha nutrido en los últimos tiempos del acierto del colombiano Bacca y el turco Ünal (11 tantos de los 36 de los amarillos en la Liga), a la espera de que el otro cafetero del equipo, Roger Martínez, empiece a rentabilizar cara a puerta y el italiano Sansone regrese para reactivar el ataque.

Pero un equipo con aspiraciones europeas no puede vivir tan solo de la productividad de sus hombres más ofensivos. Desde su llegada, Calleja siempre ha recalcado la importancia de la aportación de la segunda línea, un centro del campo que en sus posiciones más ofensivas está teniendo el protagonismo casi absoluto de jugadores made in Spain y cuya eficacia cara a puerta se está viendo estancada en este tramo decisivo. Los tres teóricos titulares en las posiciones más ofensivas del rombo no marcan desde enero. En el complicado mes de febrero y el inicio de marzo, Fornals, Trigueros y Castillejo no han encontrado las vías para auxiliar a una delantera con problemas para materializar, problema que se agrava con la baja —sin fecha de reaparición— de Bruno, que la pasada temporada, a estas alturas de la Liga, había celebrado cinco dianas.

A principios de marzo del pasado año los goles de los seleccionables por la Roja suponían el 34% del total del Villarreal. En la presente Liga el porcentaje ha bajado hasta el 30%, el quinto equipo con menos aportación goleadora de sus futbolistas nacionales. Solo 11 de los 36 tantos del Submarino. Fornals acumula tres dianas, dos menos de las que había aportado al Málaga la pasada campaña por estas mismas fechas. Trigueros ha celebrado dos tantos, la mitad de los que acumulaba en el anterior ejercicio pasado el mes de febrero, los mismos que Castillejo. Los tres son los principales goleadores nacionales del Submarino en una lista que completan, con un solo gol, Rodrigo, Víctor Ruiz, Mario y Dani Raba.

Los principales perseguidores por la plaza de Europa League rentabilizan más los tantos de sus futbolistas españoles. Así, el Getafe ha celebrado 27 tantos de sus nacionales, más del 80% del total del equipo. En el Girona, el 50% de sus goles llevan DNI español, algo más que el Eibar (el 44%) y el Celta (40%, la mayoría de ellos, 16 de 18, del pichichi nacional, Iago Aspas). El primer equipo que avista, ya a mucha distancia, el Villarreal en la zona Champions, el Valencia, cuenta con una aportación de goles españoles del 55%.

Ante la UD Las Palmas —con un porcentaje similar al Villarreal de goles nacionales—la segunda línea made in Spain del Submarino tendrá una nueva oportunidad de dar un plus al equipo para mantener el tirón en las últimas 11 jornadas y consolidar la plaza que le permita no faltar a su habitual cita con la competición europea.