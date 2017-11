Un buen punto que sabe a mucho y a poco. Como siempre se puede ver más llena que vacía la botella, pero lo irrefutable es que se perdió una gran oportunidad para profanar la catedral. Se falló un penalti, Kepa demostró que es un portero top y Aduriz que es un 9 de leyenda para San Mamés. El Villarreal pudo sentenciar en la primera parte a su rival, y el Athletic fue mejor tras el descanso. Ambos dejaron un partido bonito para el espectador, muy loco y con resultado incierto en los minutos finales.

En cualquier caso, el equipo de Calleja sigue manteniendo vivas sus muchas cualidades y una apuesta fresca y atrevida, no exenta de trabajo y garra. No hay que olvidar que el Athletic sigue siendo un rival duro y San Mamés un estadio con magia donde aquello del jugador número 12 no es un tópico del fútbol. De hecho, desde que el Athletic se mudó, el Villarreal aún no ha sido capaz de ganar en seis visitas.

El manual futbolístico del Athletic y el Villarreal presenta diferencias sustanciales. Pero más que el estilo, el gran punto diferencial entre uno y otro equipo es la calidad individual. Además, Calleja ha contagiado una personalidad y una ambición muy genuinas al equipo. El entrenador vistió al Submarino con lo que él consideró sus mejores galas. Mantuvo los cuatro vértices del rombo, con Roberto Soriano en lugar de Denis Cheryshev. Es su apuesta con futbolistas con más tendencia a juntarse por dentro. Y arriba puso todo su arsenal con la pareja Baka-Bacca.

LA MEJOR DEFENSA... // Con Calleja, el Villarreal ha mejorado su juego defensivo sin balón, pero también se ha hecho más fuerte, porque ahora se habita más en campo rival que en el propio y cuando más lejos se halla de la portería de Barbosa, más difícil es que te creen peligro. La mejor defensa es un buen ataque.

El Athletic, por su parte, ha perdido muchas de sus virtudes, pero la fuerza de San Mamés continúa intacta. Ese empuje que le llega desde la grada fue el que le dio alas en los primeros minutos del partido, que marcaron un tímido dominio del conjunto vasco, con el Villarreal más rezagado pero asentado en la sólida muralla formada por el Capo Bonera y el Mariscal Víctor Ruiz. El italiano suple la mengua de sus facultades físicas con una colocación y un saber estar que le han convertido en uno de los jefes sobre el campo de este equipo. Los dos centrales amarillos se encargaron de desactivar el principal peligro del Athletic: Aduriz.

El equipo de Calleja tardó apenas un cuarto de hora en imponer su estilo. Las dudas y el nerviosismo que transmiten los vascos, junto con sus escasos recursos, dejaron el mando de la play en manos de los amarillos. Trigueros ordenaba y marcaba los tiempos. Las sociedades en la medular se construían constantemente y el balón siempre mostraba su filia con el Villarreal. Los laterales eran profundos y generaban problemas a la zaga vasca.

MANU, DE CERO A CIEN // En una de esas internadas Jaume Costa fue derribado mientras penetraba en el área con fuerza y el claro penalti fue señalado por el colegiado. Trigueros dudó demasiado en el lanzamiento y Kepa, rectificando sobre la marcha y en dos tiempos, detuvo la pena máxima.

El Villarreal continuó hilando su juego. Con paciencia, pero con vehemencia. Incluso superado en intensidad a un equipo racial como el Athletic. Una jugada trenzada con Fornals buscando el espacio libre que ocupaba Mario, cuyo centro desde la derecha hacia atrás iba a ser encimado por Manu Trigueros, que mandó como un obús la pelota a la red, enmendando el fallo del penalti y adelantando al Submarino con el 0-1 al filo de la media hora.

El partido transcurría más hacia la frontera del 0-2 que hacia el empate. Carlos Bacca, de forma acrobática, tuvo el segundo, pero Kepa voló hacia la escuadra para salvar a los suyos, que lograron llegar con vida al descanso. El 0-1 les mantenía en el partido.

El Athletic echó mano de orgullo y de San Mamés. ¡Como aprieta! El Villarreal perdía poco a poco metros. El juego empezaba a desarrollarse más cerca de Barbosa que de Kepa. El conjunto de Ziganda sigue aferrándose a un delantero especial y racial como Aduriz. El bombardeo sobre el área empezó a ser constante.

Los vascos explotaron las bandas y el juego aéreo. No se cerraban bien los espacios y se sufría atrás a pesar de que el Submarino blindó bien sus alturas. Pero a Aduriz no se le puede dar respiro porque al mínimo despiste te monta un lío. Y bien que lo aprovechó a 11 minutos del final, ganando la espalda a los dos centrales y volando hacia el balón para colocarlo lejos de Barbosa tras un gran centro de Balenziaga.

LA ÚLTIMA, DE ‘CHERY’ // El balón había cambiado de dueño y los amarillos explotaban las contras. El 1-1 no estaba cerrado ni mucho menos. Los últimos diez minutos llevaron a un partido abierto y espectacular. De portería a portería. El Villarreal tuvo la más clara. Cheryshev superó por velocidad a su marcador y se plantó delante de Kepa, pero su tiro se le marchó fuera por centímetros en tiempo de descuento. Mientras el ruso se lamentaba de su fallo, la contra pudo ser mortal para el Villarreal. Pero todo se quedó en tablas, posiblemente el resultado más justo, pero con la sensación de que se desperdició una gran ocasión para ganar en Bilbao.