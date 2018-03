El Villarreal, contra el muro de la Liga

Pese a los dos goles de la pasada jornada en Las Palmas, el Villarreal, sobre todo desde la salida de Bakambu, no tiene la pegada de anteriores temporadas. El equipo amarillo es el noveno más goleador del campeonato con 38 tantos, con solo 10 anotados en los últimos ocho partidos de Liga. Los artilleros del Submarino tendrán este domingo una prueba de fuego al enfrentarse con el portero más en forma del campeonato, Jan Oblak, que lidera la lucha por el Zamora en Primera.

El meta esloveno del Atlético de Madrid es el menos goleado del campeonato con solo 12 goles encajados en 28 encuentros. Su defensa, liderada habitualmente por el examarillo Diego Godín, tiene también parte del mérito de estos guarismos, pero a diferencia de su principal rival en la lucha por el Zamora, Ter Stegen, lo cierto es que el rojiblanco tiene habitualmente bastante más trabajo que su homólogo azulgrana. Oblak es de hecho el tercer portero con más paradas de la Liga, con 80 intervenciones, solo superado por Pacheco, del Alavés (87) y Roberto, del Málaga (85).

Es además el mejor especialista a la hora de detener lanzamientos de penalti, pues ha parado dos de tres, igualando en este ránking con Kepa (Athletic) y Asenjo (Villarreal), que detuvo los dos en el mismo partido.

El Atlético es actualmente el único equipo que ha mantenido el pulso al intratable líder Barcelona, pues su distancia con el tercero en discordia, Real Madrid, es de siete puntos. Los de Simeone, como suele ser habitual, han basado su fortaleza en los números defensivos, emergiendo la figura de Jan Oblak hasta convertirse en el futbolista más determinante de su equipo junto a su pichichi Antoine Griezmann.

SU BESTIA NEGRA

Sobre el papel, el Atlético es favorito contra la práctica totalidad de los equipos a los que se enfrenta, pero lo cierto es que al Villarreal se le ha dado últimamente muy bien enfrentarse a los colchoneros. Como muestra, en los cuatro partidos que ha jugado Jan Oblak frente al Submarino, no ha ganado en ninguno de ellos, y ha encajado gol en los cuatro.

En el choque disputado la primera vuelta en el Wanda Metropolitano, un tanto de Bacca permitió que los amarillos rascaran un punto (1-1). Bastante mejor le fue al Villarreal la pasada campaña en sus dos enfrentamientos ante el Atleti, resueltos con dos victorias en el Estadio de la Cerámica (3-0) y el Calderón (1-0). En el primer encuentro de Oblak frente al Submarino, en la Liga 15/16, tampoco pudo sumar su equipo ningún punto, siendo Baptistao el verdugo rojiblanco (1-0).

Queda claro por tanto que el Villarreal no tendrá fácil el domingo superar al muro de la Liga, pero tampoco el Atlético de Madrid se las puede prometer muy felices. Falta ver ahora quién acompaña en la delantera a Carlos Bacca, puesto que la titularidad del colombiano se da por segura.

AMENAZAS ‘GROGUETAS’

Calleja tendrá que diseñar un plan para superar el muro de la Liga. Después de la reaparición, con gol incluido, de Nicola Sansone en Las Palmas, no se puede descartar que el internacional italiano juegue de inicio. Menos opciones para ser titular tendrían Enes Ünal y Roger Martínez, que han perdido protagonismo en las últimas jornadas.

Pese a que los números ofensivos del Villarreal las últimas jornadas no han sido precisamente los mejores, el conjunto amarillo ha demostrado tener argumentos suficientes como para poner en apuros a la mejor defensa de la Liga. Después de reencontrarse con la victoria a domicilio, el Submarino quiere volver a sumar de tres en el Estadio de la Cerámica, donde en las tres últimas jornadas ha perdido contra Alavés (1-2) y Girona (0-2), venciendo por la mínima al Getafe (1-0). Para el Villarreal no hay imposibles y es la hora de demostrarlo.