El Villarreal no recibe ninguna denuncia a Roig

El colmo de los colmos. Después del cuanto menos polémico arbitraje de Gil Manzano el pasado domingo, desde Madrid aseguran que el Comité Técnico de Árbitros ha decidido denunciar al Comité de Competición las declaraciones de Fernando Roig en las que el presidente del Villarreal desveló que los colegiados se marcharon del Estadio de la Cerámica con unas bolsas oficiales del Real Madrid cargadas de regalos. Pues bien, en el Villarreal no han recibido notificación alguna. Es decir, o la prensa que sigue al Real Madrid directamente se ha inventado esta denuncia, o bien el club amarillo se enterará por terceros de las medidas que desde el Comité se pueden tomar contra su presidente.

Desde el Comité Técnico de Árbitros no han desmentido las declaraciones de Fernando Roig, en las que destapaba lo siguiente: "Me ha llamado la atención que el estamento arbitral ha salido del estadio con bolsas del Real Madrid". Como esta sentencia no se puede desmentir al ser cierta, desde el comité parece que consideran "estas palabras gravemente injuriosas y que ponen en cuestión la dignidad y honorabilidad de Gil Manzano y del conjunto del estamento arbitral".

El Villarreal, eso sí, no pueden contestar a una denuncia que no ha llegado por ningún canal al club. No sería de extrañar, de todas formas, que dicho comité hubiera filtrado estas informaciones antes en Madrid que se lo comunicara directamente al club interesado...