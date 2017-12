El Villarreal ya negocia con el Alavés la repesca de Alfonso Pedraza

El Villarreal espera que la de Enes Ünal, tras los dos meses del delantero turco a préstamo en el Levante UD, no sea la única cara nueva del conjunto amarillo para afrontar la segunda parte de la temporada, en la que el Villarreal mantendrá sus opciones en las tres competiciones que puso en marcha en este 2017 que está a punto de expirar: Liga, Copa del Rey y Europa League. El club amarillo está dispuesto a cubrirse las espaldas tras la experiencia de los últimos meses, en los que el primer equipo se quedó muy justo de efectivos por lesiones y sanciones, e intentará en el mercado de invierno que se inicia de manera oficial la próxima semana apuntalar una plantilla que ha tenido que ser socorrida por el filial en varias fases de lo que va del presente ejercicio.

La entidad amarilla ha entablado contactos con el Deportivo Alavés para buscar la fórmula que permita a Alfonso Pedraza romper su vínculo de cesión en la entidad vitoriana y regresar a partir de enero a la disciplina del Submarino para reforzar el carril izquierdo groguet, donde el andaluz se puede desempeñar tanto en defensa —desde el inicio de esta temporada ha jugado habitualmente de lateral zurdo con el Alavés— como en labores ofensivas como extremo. Sería el segundo préstamo consecutivo del futbolista cordobés que no puede llegar a final de temporada. La pasada campaña, Pedraza ya tuvo que hacer las maletas para cambiar Lugo por Leeds a principios de año. Ahora, el viaje de regreso del internacional sub-21 sería definitivo, ya que Javier Calleja le quiere para dar más variantes a este Villarreal que el técnico madrileño empezó a moldear desde finales del mes de septiembre.

SIN CLÁUSULA DE ‘REPESCA’

La nueva repesca del polivalente futbolista, sin embargo, no se presenta tan sencilla como la de la anterior temporada, ya que la situación contractual de Alfonso Pedraza no es ahora la misma que la de hace un año, cuando jugaba en Segunda División A con el Lugo, categoría que ya entonces se le quedaba pequeña al jugador que llegó a la cantera del Villarreal en edad cadete. Entonces, el Villarreal pudo recuperar a Alfonso Pedraza —y cederle posteriormente al Leeds United, de la Championship inglesa— gracias a una cláusula incluida en el contrato de préstamo que permitía romper el acuerdo a cambio de 300.000 euros, que la entidad amarilla hizo efectivos. En esta ocasión, ya con el prometedor futbolista de 21 años pretendido por varios clubs de Primera, en el acuerdo sellado entre el Villarreal y el Deportivo Alavés el pasado verano no se incluyó ninguna cifra compensatoria en caso de que la entidad amarilla decidiera anular la cesión antes del 30 de junio del 2018 —fecha de conclusión del contrato de Pedraza con los vitorianos—, por lo que ambos clubs deberán negociar la desvinculación del futbolista.

El acuerdo pasará, seguramente, por una cantidad de compensación, aunque tampoco se descarta que el Alavés pueda solicitar a la entidad amarilla poder contar con alguno de los canteranos con más proyección hasta final de la presente temporada.

EL ALAVÉS BUSCA RELEVO

El Deportivo Alavés ha empezado a sondear el mercado para encontrar relevos ante la más que posible marcha de Pedraza en las próximas semanas. Uno de los futbolistas que la entidad vitoriana tiene en la agenda es el extremo zurdo Hernán Pérez, el examarillo al que el Espanyol busca destino a partir de enero.