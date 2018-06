Viñales: "En Assen, hay que seguir con el gas a tope, aunque la cabeza diga que no"

Viernes en la ‘catedral’, no es poca cosa. Assen es una de las cunas del motociclismo de velocidad y en este trazado, casi medio urbano, pues no es del todo permanente, dicen los que más saben que las manos de los pilotos tienen cierta influencia en la vuelta rápida aunque, por supuesto, sigue siendo necesaria una gran moto y unos fantásticos neumáticos. Pero sí, en Assen, los artistas tienen las de ganar, por eso se valora tanto, tanto, una victoria en la ‘catedral’.

Y aquí, en Holanda, bajo un incomprensible sol, que ha sorprendido incluso a los de Michelin, que han traído camiones de ruedas para lluvia, el catalán Maverick Viñales (Yamaha, 1.33.378 minutos) ha resucitado, logrando liderar (no ocurría desde Aragón-2017), de nuevo, una sesión del Mundial. Detrás de ‘MVK’, quedó Andrea Iannone (Ducati, a 0.121 segundos), Danilo Petrucci (Ducati, a 0.386), Valentino Rossi (Yamaha, a 0.401), Cal Crutchlow (Honda, a 0.434), Andrea Dovizioso (Ducati, a 0.492), Jorge Lorenzo (Ducati, a 0.492) y Marc Márquez (Honda, a 0.663).

Son pruebas, cierto, pero empiezan ya a definir la tremenda lucha que habrá el sábado para pelear por la primera línea de la parrilla, vital en Holanda, y por la victoria o podio el domingo, pues en Assen ya pasó a la historia eso de correr el sábado. El más feliz, claro, fue Viñales, que creía que su última loderato en entrenamientos había sido en Australia-2017 y, no, fue en Aragón-2017. “Cierto, cierto, en Phillip Island se me escapó por poco el viernes”, sonrió el catalán.

La estrategia de Márquez

Preguntado si creía que Assen era un trazado en el que las manos de los pilotos son importantes, o pueden influir más en el crono, ‘MVK’ dijo que sí: “Aquí, en Assen, hay momentos en que has de mantener el puño del gas a tope, o retorcido, cuando tu mente, tu cabeza, te dice que no. Hay que hacerlo, sí, de lo contrario no logras el mejor tiempo”. Claro que Viñales ha reconocido (y recordado) que ya esta misma temporada ha tenido viernes felices y, luego, el resto del fin de semana no ha sido tan bueno.

Márquez, por su parte, líder destacado del Mundial, quiere dar un golpe de autoridad el domingo, si puede ser ganando. “No es fácil, pues ya hemos visto este viernes que las Yamaha están ahí e, incluso, que alguien como ‘Dovi’, que el año pasado sufrió bastante aquí, está en plena forma. Yo hoy he ido experimentando con las ruedas, pues quería saber cómo se comportaban todos los compuestos para apretar el sábado y estar muy seguro de cara a la carrera. La verdad es que no he buscado el mejor crono sino la mejor sensación en pista con cada puesta a punto y rueda que probaba”.