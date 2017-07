¿Volverá Dealbert a lucir el brazalete de capitán del Castellon?

Ángel Dealbert ha sido uno de los responsables de la resurrección del CD Castellón, que ha superado el listón de los 8.000 abonados en Tercera División y es la sensación del fútbol nacional. Lleva semanas trabajando sin parar para su equipo de toda la vida y ahora ha vuelto a entrenarse como albinegro a las órdenes de Frank Castelló. Con la misma ilusión que siempre ha puesto a todos sus proyectos, se ha puesto las botas para iniciar su puesta a punto.

La intención del central de Benlloch es ponerse en forma y continuar su carrera profesional en el extranjero, pero ha decidido ponerse la fecha del 30 de agosto como límite para saber cuál es su futuro como jugador y no descarta, si no aparece una propuesta que le seduzca, ayudar al ascenso del CD Castellón a Segunda B, no solo como socio e impulsor de este proyecto que ha devuelto la ilusión y la esperanza a la afición albinegra, sino también desde los terrenos de juego.

La afición tiene un motivo más para continuar esa carrera hacia los 10.000 abonados. ¿Volverá Dealbert a vestir de albinegro? De momento hoy 31 de julio ya lo ha hecho en un entrenamiento oficial. Para verlo en el campo habrá que esperar un mes.