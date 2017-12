Zidane asegura que el Madrid encara el clásico sin ninguna ansiedad

Puede irse a comer este sábado el Real Madrid a 14 puntos del Barcelona en la clasificación, pero Zinedine Zidane ha asegurado que no hay nada de ansiedad ni en él ni en sus jugadores. Nadie puede creerle, naturalmente, porque el equipo blanco, gane, pierda o empate en su último partido del año, tendrá que enfrentarse a una final en cada una de las jornadas que quedan por delante si quiere hacer sombra al conjunto azulgrana en la lucha por el título liguero. Esto último sí lo ha admitido el técnico francés después de decir que de angustia por el hecho de que la situación pueda empeorar, nada de nada.

No hay ninguna ansiedad. No miramos si hay 11, 8 o 25 puntos. Es lo que hay, y lo que nosotros podemos controlar es el partido de mañana y tener una gran actuación contra un rival que es muy bueno", ha dicho en rueda de prensa el entrenador del Madrid, que por fin ha vuelto a contar con Cristiano Ronaldo entrenando con el resto de sus compañeros después del golpe recibido en la final del Mundcial de Clubs y no ha querido desvelar si Bale acompañará al portugués y a Benzema en el ataque madridista.



Zidane da toque al balón durante el entrenamiento de este viernes / JUAN MANUEL PRATS

"Es muy complicado, pero no veo que sea un partido decisivo para la Liga. No hay que pensar en eso ahora mismo, sería estúpido hacerlo. Yo pienso de forma positiva. Estamos jugando bien, hemos hecho buenos resultados y esto es lo importante. Incluso aunque perdamos, la liga no va a estar sentenciada. Para mí todos los partidos van a ser finales porque nuestra idea es recortar puntos, pero siempre jugando bien", ha añadido Zidane sobre la problemática remontada blanca si este sábado no son capaces de doblegar al Barça. Algo en lo que empieza a pensar por la actitud que detecta en sus futbolistas para encarar un asalto tan tascendente: "Son nuestras ganas, todo lo que vamos a poner, cómo vamos a empezar, con toda la intensidad que vamos a tener". Todo eso además de un nivel de juego muy alto.

Mérito azulgrana

"Si no hacemos un gran partido, si no estamos bien con el balón, vamos a tener problemas", ha señalado el técnico blanco, que no ha querido dar pistas sobre si saldrán a esperar al conjunto azulgrana o, por el contrario, intentarán desde un primer momentos quitarle la pelota. Tampoco se ha pronunciado sobre el juego del Barcelona, si está mejor o peor. "No importa si yo digo que el Barça juega bien o mal. Van primeros en la tabla y eso es un mérito. Bien o mal, hay mucha gente aquí que puede opinar sobre eso, pero si van primeros es por algo. Lo que nosotros queremos en intentar recortar un poco de distancia y hacerlo jugando bien", ha reiteraro el preparador madridista.

Lo que sí ha dejado claro es que el precedente de la Supercopa de España del pasado verano no sirve para nada. "no pensamos para nada en lo que pasó entonces. Lo que pasó, pasó. Es otra situación, otro partido y nosotros estamos bien. Lo que me interesa es cómo va mi equipo", ha insistido Zidane.

Listos para jugar

Ha asegurado, por otro lado, que no ha perdido ni una milésima de segundo en ponerse a pensar si el Barcelona hará o no pasillo al Madrid. "Lo siento, pero es que es algo que no me interesa nada. Lo que me interesa es únicamente el partido; a mí, a los jugadores, a toda la gente, a todos los madridistas", ha señalado el técnico francés antes de subrayar que "seguramente será el partido más difícil de la temporada. Los Barça-Madrid siempre son muy bonitos y muy difíciles, pero a nosotros es lo que nos mola. Los jugadores trabajan para este tipo de partidos. Para ganar una Liga no son estos partidos en concreto, pero los jugadores siempre piensan en estas fechas y nosotros estamos listos para jugar"