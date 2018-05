Zidane: «¿Quién dice que tiene más hambre que nosotros?»

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, reivindicó ayer el «hambre» que continúa teniendo su equipo de cara a la final de la Champions, la tercera seguida para el técnico francés al frente del conjunto blanco. «¿Cómo puede decir alguien que el Liverpool va a tener más hambre que nosotros? Ellos se van a matar y nosotros lo sabemos, estamos preparados», explicó el preparador.

En el día dedicado a la prensa antes de viajar mañana hacia Kiev (Ucrania), tanto Zizou como los jugadores se mostraron ilusionados y confiados en sus posibilidades ante el Liverpool, insistiendo en que los ingleses no tienen por qué estar más motivados que los blancos: «Tenemos la misma ilusión, entrega y ganas que ellos». «Se merecen la final como nosotros», recalcó Zidane.

Las dudas respecto al once no quedaron resueltas en la hora escasa que entrenó el equipo: «Va ser difícil para el que no juegue, pero más difícil va a ser para el que no se vista. Los del banquillo son muy importantes, pueden entrar y hacer la diferencia, quiero a todos enchufados», comentó Zidane. La gran duda se centra en Gareth Bale, que había perdido su sitio en el once pero que ha recuperado su mejor versión en los últimos partidos: «Está bien. Ha tenido continuidad jugando con goles y más cosas».