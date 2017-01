Las acciones de Toyota caen en Bolsa tras las amenazas de Trump

Las acciones de la empresa automovilística japonesa Toyota Motor han caído en la Bolsa de Tokio después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase al fabricante nipón con aranceles aduaneros si continúa la construcción de su nueva planta de montaje de vehículos en México. El precio de las acciones de la compañía nipona cayó hasta un 3,1 % en los primeros minutos de negociación hasta los 6.830 yenes (55,77 euros/ 59 dólares).

Toyota empezó a construir el pasado noviembre una nueva planta en Guanajuato, México, donde debería producir a partir de 2019 hasta 200.000 unidades al año del modelo Corolla, el segundo de más ventas en EEUU en el segmento de berlinas compactas, y que actualmente se produce en plantas de Misisipí (EE.UU.) y Cambridge (Canadá).Diversos fabricante, entre ellos Toyota, han planificado la producción de vehículos pequeños y baratos en México para mantener su rentabilidad, ya que el margen en estos modelos es menor que el de automóviles más caros.

"(...) ¡De ninguna manera! Construya la planta en EE.UU. o pague un gran arancel aduanero", reza el texto del entrante mandatario, difundido a través de su cuenta de la red social Twitter el jueves.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.