El BBVA vende el 68,19% de su filial chilena a Scotiabank

BBVA ha aceptado la oferta y firmado el acuerdo de venta de su participación del 68,19% en su filial chilena a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) tras renunciar la familia Said, tenedora del 31,62% de BBVA Chile, a los derechos de adquisición preferente derivados del pacto de accionistas, ha indicado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco informó el pasado 28 de noviembre de que había recibido una oferta vinculante de Scotiabank por su participación en BBVA Chile por importe de unos 2.200 millones de dólares estadounidenses (1.850 millones de euros) y comunicó su intención de aceptarla.

No obstante, en cumplimiento del pacto de accionistas que BBVA tiene con la familia Said, tenedora del 31,62% de su filial chilena, comunicó dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo deseaba, ejercitara el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank o ejercitara su derecho de acompañamiento. Finalmente, la familia Said ha renunciado a ejercitar dichos derechos, por lo que BBVA ha procedido a aceptar la oferta lanzada por Scotiabank y ha suscrito el acuerdo de venta. El cierre de esta operación, sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes, está previsto que se produzca en el segundo semestre de 2018.