La compra 'on line' supone menos del 1% de la facturación del sector de gran consumo

La compra 'on line' en el sector de alimentación y de gran consumo sigue siendo casi testimonial en España, aunque las cadenas de distribución siguen apostando por su expansión futura. Según datos de la consultora Nielsen, en la actualidad las ventas a través de internet suponen menos del 1% de la facturación del conjunto del mercado de gran consumo y apenas dos de cada 10 consumidores confiesan que hacen sus compras a través de internet. "La principal barrera para la compra 'on line' de productos de gran consumo, en un 52% de las respuestas" es no poder ver y tocar físicamente el producto, una actitud muy asociada a los frescos, tan presentes en la cesta de la compra de los españoles", explican los expertos de Nielsen.

Según la responsable del estudio 'Shopper Insights' de Nielsen, Ángeles Zabaleta, "casi la mitad de los consumidores no tiene claro que vaya a realizar a corto o medio plazo su compra por internet, y de momento son dos de cada diez los ya totalmente convencidos. Se avanzará cuando se destierren mitos en la mente del consumidor y la experiencia de compra sea satisfactoria, o al menos igual a la de la tienda física".

El 82% de los compradores que llenaron su despensa por internet utilizaron el ordenador, según el informe 'Shopper Trends' de Nielsen, presentado con motivo de la celebración del salón Alimentaria, que tiene lugar en Barcelona del 16 al 19 de abril. En cambio, el móvil fue empleado en una de cada tres veces que se compró y la tablet por un 21% de los compradores. En estos casos, cuando optamos por uno de estos dos dispositivos, dos de cada tres hacen su pedido directamente a través de las Apps de las cadenas.

PERFIL DEL COMPRADOR

El perfil del comprador abierto a usar internet es una mujer de entre 35 y 49 años, que realiza una compra de abastecimiento regular de la despensa, es decir, productos de carga y también de ciclos de compra muy espaciados. En concreto, son habituales del carrito de la compra 'on line' los productos de carga como detergente (55%), champú y acondicionador (53%), la leche y los derivados lácteos (47%), los básicos como legumbres, arroz, etc. (45%) y el chocolate y las galletas. Además de dos grandes sectores como la alimentación de mascotas y la cosmética.

En cuanto a la entrega y el pago, dos de los momentos críticos en toda compra 'on line', se suele optar por la recepción del pedido en casa (78%), frente a la recogida en tienda (22%); y normalmente se paga la compra con tarjeta de crédito (48%) o débito (43%), aunque cada vez cogen más fuerza los sistemas de pago digitales (25%).