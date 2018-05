Críticas del PSOE por el relevo en el Banco de España

El grupo socialista tachó de «antidemocrático» e «inaceptable» la decisión del Gobierno de impulsar el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España «a 48 horas del debate de una moción de censura» en el Congreso, sin saber quién va a presidir el Consejo de Ministros a partir de la próxima semana.

Así lo afirmó ayer el portavoz socialista en la Comisión de Economía, Pedro Saura, durante la comparecencia del ministro de Economía, Román Escolano, para presentar el nombre del actual director general de Economía y Estadística, Pablo Hernández de Cos, para sustituir al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, a partir del 8 de junio, cuando vencerá su mandato de seis años.

Siguiendo una tradición no escrita, en las últimas semanas el Gobierno y el principal partido de la oposición venían negociando la renovación de cargos en el Banco de España. La presentación de una moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy rompió estas conversaciones y el Gobierno optó por presentar su candidato para el cargo de gobernador (Pablo Fernández de Cos) fuera de un pacto con el PSOE.

Escolano resaltó ayer que Hernández de Cos reúne los requisitos de «profesionalidad, mérito y prestigio europeo» que requiere el cargo. «Toda su extensa trayectoria profesional la ha realizado en el mundo de los bancos centrales, ya sea en el Banco de España o en el Banco Central Europeo, por lo que cumple a la perfección los requisitos de competencia en asuntos monetarios y bancarios». Además, añadió, Hernández de Cos «carece de cualquier tipo de adscripción política o partidista».

CRÍTICAS AL PROCEDIMIENTO / El perfil del candidato no suscitó ningún rechazo sustancial en la oposición. Si acaso, el portavoz socialista echó en falta un «mayor peso internacional» del candidato y el de Unidos Podemos, Alberto Montero, expresó su preferencia por que el puesto hubiera sido ocupado por una mujer. «A mí no me parece un mal candidato para el puesto», reconoció Toni Roldán (Cs). La unanimidad de las críticas de la oposición se centró en el procedimiento de la designación. Lo que parece seguro es que el nombramiento de Hernández de Cos va a culminar, al margen del resultado de la moción de censura del viernes.