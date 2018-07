Desconvocados los cinco días de paros en Renfe

Los trabajadores del alta velocidad y larga distancia de Renfe han decidido desconvocar las cinco jornadas de huelga previstas por los días 26 y 31 de julio y el 1, 3 y 10 de agosto. Fuentes del sindicato UGT han indicado que han decidido desconvocar los paros para no causar "problemas" a los viajeros y porque "el nuevo personal" de la junta directiva de la compañía ferroviaria "se pueda poner al día". No obstante, advierten que el conflicto "no está cerrado".

Los trabajadores habían convocado la huelga a principios de semana para denunciar la "endémica falta de personal" en Catalunya que "afecta de manera grave y directa la seguridad de los viajeros". Según ha apuntado el sindicato, en la segunda quincena de septiembre mantendrán una reunión con la junta directiva y, en función del resultado, decidirán si vuelven a convocar movilizaciones.

El sindicato reclama un incremento de la plantilla para poder "garantizar la seguridad" tanto de los trabajadores como de los usuarios especialmente a los trayectos en Catalunya, donde recuerda que hay túneles que superan los 4.000 metros y trenes de hasta 400 metros de longitud.

Según el sindicato, que tiene una representatividad de entorno al 20% de empleados de la empresa, con el número actual de trabajadores en la plantilla no hay "bastante personal para garantizar el auxilio o la evacuación de los viajeros", así como tampoco suficientes empleados como para garantizar servicios como el acompañamiento de menores o la atención a personas con movilidad reducida.