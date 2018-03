El Gobierno difiere la subida de pensiones a que haya más empleo

A dos días de que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso de los Diputados a petición propia para debatir sobre pensiones, el Gobierno y el PP se están volcando para tomar las riendas de un polémico tema que perdieron tras las masivas movilizaciones de los pensionistas, que ayer se volvieron a repetir en Bilbao y este sábado se sucederán en todas las ciudades.

El presidente del Gobierno marcó la pauta del debate en declaraciones al diario Levante en las que sostuvo que "cuanto más empleo, más dinero para las pensiones y más sostenible será el sistema". Fátima Báñez lo resumió en que la recuperación económica aún no está completa y que no lo estará hasta que en el 2019 España alcance los 20 millones de ocupados.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, en una entrevista este lunes en RTVE, ha vuelto a postergar una decisión del Gobierno para subir las pensiones más del mínimo del 0,25% a que haya un mayor crecimiento de la economía y del empleo. No obstante, una subida mayor no será automática aún en el caso de que el crecimiento de la economía sea mayor, sino que será el momento en que el Gobierno estudie si es posible o no.

Tanto la ministra como Pablo Casado, portavoz del PP, aseguraron que Rajoy irá al debate para dar un "mensaje de tranquilidad" a los pensionistas, a los que recordará que las pensiones representan el 40% de todo el gasto público, que el PSOE las congeló, que el PP las ha subido todos los años y que la prestación media es de 1.074 euros.

Calentar la calle

Todos los representantes conservadores han reclamado al PSOE que "despolitice" el debate y deje de "calentar la calle". Rajoy, además, pidió al principal partido de la oposición que deje de "engañar" a los ciudadanos con promesas que luego no se pueden cumplir. "Los pensionistas son personas, no votos y hay que darles tranquilidad", remató Báñez.

Estas referencias concretas a los socialistas se deben a que este martes el PSOE intentará arrinconar al Ejecutivo en el Congreso con el debate de una proposición no de ley para instar al Gobierno a que recupere el consenso en el marco de Pacto de Toledo para acodar medidas que permitan asegurar pensiones dignas y recuperar el poder adquisitivo, especialmente de las mínimas, así como fortalecer la viabilidad del sistema público. Será la ocasión de que todos los grupos se pronuncien y voten si están de acuerdo o no con esta propuesta ya que tras el debate del miércoles que pidió Rajoy a su medida, no se prevé votar propuestas de resolución.