Italia aprueba el endeudamiento extra de 20.000 millones para el rescate de bancos en apuros

El Parlamento italiano ha aprobado este miércoles la norma que autoriza al Gobierno a aumentar la deuda pública por 20.000 millones de euros para destinarlos, en caso necesario, a salvaguardar el sistema bancario. El Senado votó la petición del Gobierno de modificar el endeudamiento por 221 votos a favor, mientras que en la Cámara de los diputados se consiguieron 389 votos, en ambos casos con números superiores de los de la mayoría gubernamental, pues se contó con el apoyo de los grupos de oposición Forza Italia y de ALA.

El ministro de Economía italiano, Pier Carlo Padoan, explicó que se trata de una "intervención de precaución para crear un impacto positivo en el sistema bancario y dar confianza en los mercados" y que aún no se ha definido cómo se actuará en el caso sea necesario. En su comparecencia en el Parlamento, Padoan aseguró que los 20.000 millones "son una cifra suficiente, pero no exagerada, porque (más fondos) inducirían a pensar que la situación es más grave de la que es. Y defendió que "el sistema (bancario) es solido y sano excepto algunas situaciones críticas (en referencia a Monte Paschi di Siena) y con características bien precisas".

DIFICULTADES

El Gobierno ha querido aprobar urgentemente la medida en un momento en que el sector bancario italiano atraviesa dificultades, sobre todo por la abultada cartera de créditos morosos que acumula, que ascienden a 360.000 millones de euros, de ellos 200.000 son créditos altamente insolventes.

PASCHI DI SIENA

El caso más apremiante es el de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), que trata de aliviar su situación financiera con una titularización de sus 27.000 millones en créditos morosos y con una ampliación de capital por un importe de 5.000 millones de euros.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

La entidad, la tercera más importante de Italia, dará por concluido este jueves su programa de ampliación de capital que comenzó el este lunes, pero los analistas avanzan que MPS no conseguirá su financiación. Además, el MPS publicó un documento que actualiza su situación de liquidez y en el que explica que si no consigue la ampliación entraría en números rojos en cuatro meses y no en once como comunicó el pasado 16 de diciembre.