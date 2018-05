El juicio por las dietas de la CAM empieza pendiente de un acuerdo

La Audiencia Provincial de Alicante arranca este lunes el juicio contra una veintena de exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de apropiación indebida y administración desleal por el presunto cobro irregular de dietas de su expresidente Modesto Crespo. Lo hará pendiente de un posible pacto del exdirectivo con la Fiscalía Anticorrupción que le permitiría esquivar la cárcel.

El acuerdo, que debe plasmarse en estas dos primeras jornadas dedicadas a las cuestiones previas, consistiría en una declaración de culpabilidad de Crespo y el pago de una cantidad en concepto de responsabilidad civil a cambio de una reducción de la petición inicial de la Fiscalía de cuatro años de cárcel que le evite tener que ingresar en prisión. Al haber adquirido el Banco Sabadell la CAM, se beneficiaría ahora de las compensaciones si se establecen.

En principio, la Fiscalía Anticorrupción también tiene previsto solicitar esa misma pena de cuatro años y 120.000 euros de multa a Roberto López Abad, exdirector general de la entidad alicantina, pues considera que fue él quien ideó el sistema que permitió a Crespo cobrar entre los años 2009 y 2011 la cantidad de 600.000 en dietas.

De manera retroactiva / Lo hizo a través de la empresa Tinser Cartera SL, una firma sin actividad participada por la propia CAM, de la que nombraron presidente a Crespo para que recibiera esa atribución pese a que «por disposición legal» no debía cobrar por presidir la CAM. De hecho, habrían conseguido que cobrara de manera retroactiva parte de su sueldo del 2009 pese a que no asumió el cargo hasta diciembre de ese año.

Crespo habría sido el autor y López Abad el inductor y cooperador necesario pero, según la Fiscalía Anticorrupción, el presunto fraude habría contado después con la aprobación de la comisión de retribuciones y del consejo administración de la antigua caja de ahorros, de ahí el elevado número de acusados, que inicialmente se enfrentan a peticiones de tres años de cárcel y 81.000 euros de multa. Sus defensas parece que alegarán que el tema nunca se vio en el consejo y que se produjo una falsificación posterior del acta.

El pasado mes de octubre López Abad y otros ex directivos fueron ya condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por haber falseado las cuentas de la entidad entre 2010 y 2011, en una sentencia que está ahora pendiente de la revisión del Tribunal Supremo. Crespo salió absuelto de esa causa por lo que al no tener antecedentes si su condena en esta fuera menor de dos años sería probable que no pisara la cárcel.

Y después, al Caribe / En total han sido siete las piezas que se han llegado a abrir por la gestión de la CAM pero parece que la de las dietas no será la última en acabar en juicio. Esta misma semana, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado a López Abad y a una docena de exdirectivos y empresarios por apropiación indebida y administración desleal en operaciones inmobiliarias en el Caribe presuntamente irregulares.

La instrucción ha investigado operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal –participada por la entidad financiera (30%) y el Grupo Mar Confort (70%) de los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó– para la compra de parcelas y hoteles que habrían provocado un agujero de más de 25 millones en las cuentas de la caja. Al fiscal le quedan aún unos días para pedir la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o nuevas diligencias.

El auto de Lamela se basa en un informe de la UCO que aprecia «irregularidades comunes» en varias operaciones y destaca que los estudios para la concesión de crédito a dos empresarios «fueron muy deficientes» y no se respetaron las vías habituales pues, por ejemplo, la comisión de riesgos los aprobaba el mismo día de su tramitación o, como mucho, al día siguiente.