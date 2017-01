El presidente chino rechaza tajantemente el proteccionismo

El presidente chino, Xi Jinping, ha instado a los líderes mundiales a "decir no al proteccionismo" y a permanecer comprometidos con el desarrollo, la promoción del libre comercio, la inversión y con la liberalización y facilitación de las transacciones a través de la apertura.

"Tenemos que permanecer comprometidos con el desarrollo del libre comercio y la inversión, para promover el comercio y la inversión, la liberalización y la facilitación (del comercio) a través de la apertura y decir no al proteccionismo", ha señalado en el discurso de inauguración del Foro Económico Mundial que se celebra enDavos.



El líder del gigante asiático ha aprovechado la enorme caja de resonancia de Davos para lanzar este mensaje en alusión velada al presideten electo de EEUU, Donald Trump y a sus cantos al proteccionismo y la imposición de aranceles a los competidores. Muchos de los asistentes han destacado la tajante defensa del libre comercio por parte de Jinping.

Xi Jinping's is the most passionate defence of globalisation I have heard from any world leader in #Davos since '07. EU/US take note #wef17