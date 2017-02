Los sindicatos salen a la calle para pedir un empleo digno

Los sindicatos vuelven a salir a la calle para pedir al Gobierno el fin de la precariedad laboral.UGT y CCOOcomienzan hoy la principal de sus manifestaciones en Madrid, una marcha encabezada por los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, a la que seguirán movilizaciones similares en más de 40 ciudades hasta el jueves 23.

Bajo el lema "Stop al encarecimiento de la vida. Empleo y salarios dignos", las marchas han sido convocadas en protesta por el empobrecimiento que genera la inflación frente al nulo crecimiento de los salarios y pensiones y el aumento de la precariedad laboral.

Al inicio de la marcha, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarezha reivindicado la necesidad de luchar contra la pobreza y también contra las causas que generan las pobreza. "La pobreza no se genera sola porque sí, si no que es consencuencia de estos últimos años de reformas laborales, de recortes de derechos que han traido esta situación en la que viven decenas de miles de personas en este país que no tienen para llegar a final de mes", según Álvarez. "Exigimos cambios al Gobierno, al Parlamento, porque las personas no tienen espera. La subida de los precios ha hecho un daño muy importante a estas familias. Álvarez ha exigido la derogación de la reforma laboral y ha exigido a la patronal la subida de salarios, "los beneficios se tienen que repartir", ha dicho. "Los que más tienen tienen que pagar y las pensiones se tienen que revalorizar". En este sentido, ha lanzado críticas al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, quien propuso elevar la edar de la jubilación la semana pasada. "Vemos al gobernador del Banco de España hacer gala de una insensibilidad absoluta, hay que tener vergüenza", ha afirmado el líder sindical.

Las movilizaciones o concentraciones serán hoy en zonas céntricas o ante las delegaciones o subdelegaciones de gobierno y el miércoles 22 ante las sedes de las patronales regionales y de organismos de la administración pública, y en todas se insistirá en que hay quedesbloquear la negociación colectiva en el sector privado y público.

Todas las comunidades autónomas, salvo Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acogerán alguna movilización, aunque regiones como Andalucía, Galicia o Aragón serán las más activas.

La manifestación de Madrid transcurre esta mañana desde la Plaza de Neptuno hasta la céntrica Puerta del Sol, donde intervendrán los líderes de ambos sindicatos. Las movilizaciones de esta semana no son las primeras que realizan los sindicatos contra la precariedad. El pasado mes de diciembre, las centrales sindicales convocaron una gran manifestación para mejorar la calidad del empleo, los salarios y las pensiones.

Justo cuando se cumplen ahora cinco años después de la reforma laboral del PP (febrero del 2012) los datos confirman que la mayor parte de los casi 1,4 millones de empleos creados en los tres últimos años (2014, 2015 y 2016) se debió al crecimiento económico; pero también revelan que alrededor de un tercio del nuevo empleo se debió a que el conjunto de los ocupados trabajan ahora menos horas y con salarios más bajos.