Telefónica devuelve a los clientes el control sobre los datos que generan

Telefónica ha presentado este domingo en el marco del Mobile World Congress uno de sus proyectos estrella para este año: la denominada ‘cuarta plataforma’. Se trata de un servicio en el cual los usuarios podrán ver todos los datos que han generado en el uso de servicios de Telefónica y decidir qué hacer con ellos.

Así lo ha anunciado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. “Somos pioneros en este modelo de relación”, ha anunciado el directivo en la presentación de Aura, que es como se denominará esta cuarta plataforma.

A la práctica, Aura servirá para que los usuarios gestionen su presencia digital –relacionada con los servicios de Telefónica-. Allí podrán observar todos sus consumos e historiales, unos datos que hasta ahora no se procesaban de forma conjunta. “Nosotros no haremos nada con esos datos. Será el cliente el que decidirá su uso”, ha agregado Chema Alonso, responsable de Data de la compañía.

Según la firma, será un espacio de “confianza y transparencia”, de información para el usuario, pero que también estará abierto a terceros (siempre con el permiso de Telefónica). Si el usuario da permiso, otras firmas o servicios podrán usar esos datos para mejorar la experiencia del usuario, e incluso recompensar a los clientes.

En la presentación, algunas de los primeros usos que se han presentado han sido por parte de empresas como Microsoft o Facebook. En este último caso, la red social pedirá permiso a los usuarios de Telefónica para saber su situación en caso de desastres para activar el Safety Check: solo los usuarios que hayan dado permiso y que estén en la zona recibirán el aviso, minimizando pues mensajes innecesarios.

Otros de los usos es por ejemplo realizar estudios sobre la movilidad de los usuarios o Unicef, que analizará los datos de forma anónima para mejorar sus modelos preventivos.

Los usuarios podrán acceder a Aura desde su móvil y ordenador, pero también desde los asistentes de voz. Entre sus funciones más básicas, se podrá también saber qué dispositivos hay conectado a la red wifi, ha mostrado la empresa en su presentación,

Telefónica ha querido remarcar que esta plataforma no afecta a los movimientos de los usuarios en la red, pues esos movimientos (páginas visitadas, vídeos) el proveedor de internet solo sabe que se ha conectad a un servicio, pero no qué pasa después. Es decir: la cuarta plataforma no implica limitar los datos que los usuarios comparten con Google o Facebook, pues en esos caso el usuario habitualmente acepta contratos con esos proveedores de forma directa: Telefónica no facilita ningún dato extra.